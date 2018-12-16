親中派總理閃辭 斯里蘭卡「兩個總理」政爭落幕

2018-12-16

〔編譯茅毅／綜合報導〕斯里蘭卡總理拉賈帕克薩十五日請辭，這名被視為親中派的前總統僅擔任總理一個半月就匆匆下台，試圖化解斯國總統席瑞塞納十月二十六日突然宣布撤換前總理維克勒馬新哈並解散內閣，而引發達七週的斯國「兩個總理」政治危機，以及因此可能衍生的斯國債務違約和政府停擺。

在同黨的「斯里蘭卡自由黨」（SLFP）國會議員陪同，並接受佛教與其他宗教領袖的祝福下，七十三歲、曾擔任過總統的拉賈帕克薩出面簽署辭呈。但他仍強調，為化解國內經濟與政治危機，提前舉行國會選舉有其必要。他矢言，未來將組織人民，打倒反對國家的「有害勢力」。

維克勒馬新哈辦公室十四日聲稱，已接到席瑞塞納的電話，邀請他回任總理。維克勒馬新哈此前堅拒下台，主張總統把他免職的做法欠缺合法性，國會則兩度表決通過對拉賈帕克薩的不信任投票，使此一總人口二一○○萬的南亞印度洋島國陷入總理鬧雙胞的政爭。

不過，在十一月十四日斯國國會通過對拉賈帕克薩的不信任案翌日，國會議長賈雅蘇瑞亞即宣布該國如今「沒有總理、沒有部長、沒有政府」。最高法院十三日並裁決席瑞塞納十一月九日解散國會和提前舉行國會選舉的命令違憲。斯國最高法院十四日也確認，除非拉賈帕克薩能證明其擔任總理的正當性，否則他無法行使職權，但有鑑於支持他的國會議員人數不足，這無異是不可能的任務。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/