歐版健保裁定違憲 民主黨嗆上訴

2018-12-16

德州聯邦法官裁決 但不影響法律效力 美公民仍能登記參加

〔編譯張沛元／綜合十五日外電報導〕引發美國民主、共和兩大黨對立、前總統歐巴馬主推的「歐版健保」（Obamacare，正式名稱為「可負擔照護法」，Affordable Care Act）十四日晚間遭德州一名聯邦法官裁定違憲，民主黨人揚言上訴，向來反對歐版健保的川普總統則撫掌大樂。此外，儘管遭裁定違憲，歐版健保的法律效力並不受影響，民眾仍可登記參加歐版健保。

川普撫掌大樂「對美國是好消息」

本案是由多名反對歐版健保的共和黨籍州檢察長提告，聯邦法官歐康納在五十五頁的裁示書中指出，歐版健保之所以違憲，是因為國會在去年進行稅改時，刪除了對本身無醫療保險且又未登記歐版健保者的罰款，由於罰款是歐版健保計畫的「基石」，兩者不可切割，因此裁定少了罰款的歐版健保相關法律規定無效。以加州檢察長貝塞拉為首、十七名捍衛歐版健保的民主黨籍州檢察長，痛斥此一裁示遭到誤導，並揚言上訴；國會參議院少數黨（民主黨）領袖舒默與可望在新國會中成為眾議院議長的現任眾議院少數黨（民主黨）領袖裴洛西，也不滿判決結果與誓言上訴。

長期批評歐版健保、誓言將之廢除的川普對歐版健保遭逢此挫敗大聲叫好，發推文大呼此一判決結果「對美國而言是個大好消息」，並呼籲舒默與裴洛西立法通過能提供更棒健保的法律。

全案極可能再戰最高法院

據信本案很有可能上訴到聯邦最高法院，而聯邦最高法院曾在二○一二年就前述的歐版健保罰款是否合法做出裁示，最後以五比四認定罰款合法，由國會課稅權授權。這五名大法官目前仍在職。倘若本案真的上訴到最高法院，將是最高法院第三度就歐版健保做出裁示，兩次皆由挺歐版健保派勝出，歐版健保的形象也在最高法院一二年的裁示後逐漸好轉。

此外，儘管歐版健保遭裁定無效，但相關法律在上訴期間仍屬有效，因此美國民眾還是可以趕在十五日午夜截止前上網登記參加歐版健保。

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