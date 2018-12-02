阿拉斯加7.0強震 進入緊急狀態

2018-12-02

至少194起餘震 基礎建設重創

〔編譯魏國金／綜合外電報導〕美國阿拉斯加州第一大城安克拉治當地時間十一月三十日上午八時二十九分發生芮氏規模七．○強震，數分鐘後，規模五．七等一連串餘震接踵而至，至十二月一日早上已發生至少一九四起餘震，重創基礎設施，而飽受驚嚇的民眾紛紛湧入街頭。在阿根廷出席二十國集團（G20）峰會的美國總統川普得知訊息後，宣布阿州進入緊急狀態，並推文向災民信心喊話，「你們的聯邦政府將不惜代價」，全力救援。

美國地質調查所指出，這起強震的震央位於安克拉治以北十三公里處、深度達四十公里。強震發生當時，許多人正在上班、上學途中。根據媒體報導，數人受傷，他們多半是被碎玻璃或掉落物品所傷，所幸無人死亡。美國國家氣象局派駐安克拉治的官員謝伊說，他經歷多次地震，但從沒有像這次這麼強烈，「這是我生命中最可怕的一分鐘」，每發生一次餘震，都會「讓你心跳停止」。

安克拉治人口約三十萬人，市警局聲明指出，強震造成「重大基礎建設損害」，「許多住家與建物毀損，許多道路與橋樑關閉，若沒必要開車，就遠離道路」。阿州當局對庫克灣與該州南岸的基奈半島發布海嘯警報，不過不久後解除。

部分路段「完全消失」

強震來襲當時，瑞肯納正開車送七歲兒子上學，他將車開到路邊停好，安撫坐後座的兒子，回過頭時眼見前面的道路塌陷，趕緊拉著兒子跑出車外，他形容，「活像天搖地動三十、四十秒的慢動作災難」。學校餐廳廚工貝莉說：「當下我們就是緊抓住彼此，你根本站不住。」安克拉治警局局長道爾指出，他獲報東北向的格倫公路部分路段「完全消失」。阿州州長沃克宣布阿州為災區，表示恐需一或兩週才能修復受損的道路。

強震震碎商店窗戶、震落架上物品，主要水管破裂、交通號誌停擺、交通打結，機場飛航中斷數小時，長一二八七公里、全球最長的阿拉斯加輸油管也預防性關閉數小時。該州參議員穆考斯基指出，「現在是冬天，又冷又黑。我們不能確定電力狀況，也擔心瓦斯管線破裂。」該市電力公司表示，發電基礎設施並未受損，震後兩個半小時，約有七千至一萬用電戶無電可用，正加緊搶修。

阿拉斯加一年平均發生四萬起地震，強震件數比美國其他四十九州總和還多，近幾十年來，該州發生數起規模七．○以上的強震，包括今年一月，該州東南部的科迪亞克島遭遇規模七．九地震。一九六四年三月，規模九．二強震襲擊阿拉斯加，造成一三九人罹難，是北美有紀錄以來威力最強的地震。

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