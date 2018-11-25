青年馬克思主義信徒 中共新敵

2018-11-25

〔編譯周虹汶／綜合報導〕中國深圳佳士科技股份有限公司勞工維權運動自7月延燒至今，根據自由亞洲廣播電台報導，包括大學生與畢業生在內的聲援人士迄今已有31人被捕。法新社指出，這些被捕的左派知識青年堅定信奉馬克思主義，由當局多次公開抓捕來看，顯見他們已成中國維權者以外的中共新敵。

挺勞工 帶頭領袖被失蹤

不滿工作條件惡劣的佳士員工，7月要求組織工會卻遭公司解僱，部分大學生力挺工人，雙雙遭廠方與警方毆打、逮捕、傳喚，帶頭的廣州工運女青年沈夢雨等中國青年，8月更先後「被失蹤」。北大藥學院畢業生張聖業9日晚間在校內突遭多名黑衣人毆打，之後強押上車帶走，現場另一位北大歷史系學生于天夫也遭到攻擊。截至22日，共計至少31人被羈押，光9日就有18人遭監視居住或刑事拘留，他們的家人卻未收到警方通知書，因此無法委託律師。

法新社指出，中共長期一黨專政，鎮壓要求民主、人權的人士，如今面臨信奉馬克思主義的青年出頭，新挑戰出乎意料，卻是它灌輸給人民的黨意識形態所養成。北京大學一名21歲學生說，「上大學以後，我對工人的待遇、權利和利益都非常敏感」，他的家庭是改革開放之後，從農村搬到城市討生活的農民工，讓他更自覺對貧困階層有社會責任，正閱讀馬克思著作來思索出路。

法新社認為，正是中國社會逐步增長的消費主義和日趨嚴重的貧富差距，讓當地精英高校部分學子對共產黨的意識形態基礎理論萌生興趣。起初，他們為校內工人們籌劃電影晚會等社交活動，還合唱社會主義頌歌；再根據馬克思主義理論，打算進一步將所學實踐到佳士工人身上，當局卻即起鎮壓，網路上關於這樁工運維權事件及警察拘押學生的消息也一律「被消失」，完全違背中國國家主席習近平「不忘初心」鞏固馬克思主義的說詞。

馬克思主義#勞工維權#佳士/span〉

  • 8月6日在中國廣東省深圳市坪山區燕子嶺派出所外的中國深圳佳士科技股份有限公司勞工維權運動聲援者。（路透檔案照）

    8月6日在中國廣東省深圳市坪山區燕子嶺派出所外的中國深圳佳士科技股份有限公司勞工維權運動聲援者。（路透檔案照）

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