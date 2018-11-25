青年馬克思主義信徒 中共新敵

2018-11-25

〔編譯周虹汶／綜合報導〕中國深圳佳士科技股份有限公司勞工維權運動自7月延燒至今，根據自由亞洲廣播電台報導，包括大學生與畢業生在內的聲援人士迄今已有31人被捕。法新社指出，這些被捕的左派知識青年堅定信奉馬克思主義，由當局多次公開抓捕來看，顯見他們已成中國維權者以外的中共新敵。

挺勞工 帶頭領袖被失蹤

不滿工作條件惡劣的佳士員工，7月要求組織工會卻遭公司解僱，部分大學生力挺工人，雙雙遭廠方與警方毆打、逮捕、傳喚，帶頭的廣州工運女青年沈夢雨等中國青年，8月更先後「被失蹤」。北大藥學院畢業生張聖業9日晚間在校內突遭多名黑衣人毆打，之後強押上車帶走，現場另一位北大歷史系學生于天夫也遭到攻擊。截至22日，共計至少31人被羈押，光9日就有18人遭監視居住或刑事拘留，他們的家人卻未收到警方通知書，因此無法委託律師。

法新社指出，中共長期一黨專政，鎮壓要求民主、人權的人士，如今面臨信奉馬克思主義的青年出頭，新挑戰出乎意料，卻是它灌輸給人民的黨意識形態所養成。北京大學一名21歲學生說，「上大學以後，我對工人的待遇、權利和利益都非常敏感」，他的家庭是改革開放之後，從農村搬到城市討生活的農民工，讓他更自覺對貧困階層有社會責任，正閱讀馬克思著作來思索出路。

法新社認為，正是中國社會逐步增長的消費主義和日趨嚴重的貧富差距，讓當地精英高校部分學子對共產黨的意識形態基礎理論萌生興趣。起初，他們為校內工人們籌劃電影晚會等社交活動，還合唱社會主義頌歌；再根據馬克思主義理論，打算進一步將所學實踐到佳士工人身上，當局卻即起鎮壓，網路上關於這樁工運維權事件及警察拘押學生的消息也一律「被消失」，完全違背中國國家主席習近平「不忘初心」鞏固馬克思主義的說詞。

馬克思主義#勞工維權#佳士/span〉

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