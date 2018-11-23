李顯龍接班人 新加坡財長呼聲高

2018-11-23

〔編譯茅毅／綜合報導〕往往被視為接近新加坡政府的星國「海峽時報」廿二日引述消息人士報導，該國執政黨「人民行動黨」（ＰＡＰ）將於廿三日宣布黨內地位僅次於秘書長的新任第一助理秘書長人選，此一人選被視為目前兼任人民行動黨秘書長的總理李顯龍接班人，而呼聲最高的兩人為五十七歲的財政部長王瑞杰（Heng Swee Keat）和四十九歲的貿易與工業部長陳振聲（Chan Chun Sing）。包括星國「聯合早報」與「今日報」都報導，種種跡象顯示，由王瑞杰出線的呼聲最高。

香港「南華早報」報導，按照慣例，第一助理秘書長會出任星國副總理，未來將接替李顯龍，成為繼「新加坡國父」李光耀、吳作棟和李顯龍後的星國第四位總理。李光耀長子、六十六歲的李顯龍已在二○一五年星國國會大選後表示，他計畫在七十歲（二○二二年）前交棒。

消息人士指稱，做為人民行動黨最高決策機構的中央執行委員會，為敲定包括第一助理秘書長在內的中委會領導階層，而於廿一日開會。據了解，該黨將於廿三日公布領導階層名單。兩週前，在幹部才有選舉權的黨內選舉中，王瑞杰和陳振聲雙雙進入中委會。

自星國獨立建國以來，人民行動黨從未淪為在野黨。李顯龍已表明，其接班人必須在迎戰下屆國會選戰的過程中扮演關鍵角色。根據該黨幹部，下屆國會選舉最遲得在二○二一年四月舉行，最早可能在一九年就改選。尤其明年適逢被稱為「新加坡之父」的英國人萊佛士一八一九年來到新加坡兩百週年紀念，係提前改選國會最佳時機的說法不脛而走。

王瑞杰曾任李光耀秘書，也獲李評價為「最好的首席私人秘書」，並曾任星國金融管理局長、教育部長。王係李顯龍可能的接班人中，從政資歷最深的一位，惟鑑於他二○一六年曾在內閣會議中突然中風倒地，健康隱憂也引發外界質疑他是否適任總理大位。

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