2020白宮路熱身？彭博捐561億給大學母校

2018-11-20

〔編譯周虹汶／綜合報導〕二○二○年可能爭取代表民主黨角逐下屆美國總統大位的紐約市前市長暨媒體大亨彭博（Michael Bloomberg），十八日宣布捐贈十八億美元（約五六一億台幣）給母校約翰‧霍普金斯大學，創美國《高等教育紀事報》自一九六七年以來，全美學術機構受贈金額之最。他發表在紐約時報的捐款聲明，主張聯邦政府提高教育補助，與共和黨去年影響美國大學收入的稅改方案對打，問鼎白宮主人寶座的態勢逐漸明朗。

根據美國權威財經雜誌《富比世》今年排名，一九六四年畢業於約翰‧霍普金斯大學的猶太裔美國人彭博，現年七十六歲，為全球第十大富豪，身家上看四六三億美元（約一．四四兆台幣）。他十八日透過新聞稿表示，身為記帳士之子，他當初憑藉國防助學貸款及校內工讀機會完成學業，一畢業就捐五美元感念母校，也終於有機會在美國闖出一番天地；有感於名校菁英教育逐漸成為富裕人家專屬服務的現實，不願見美國夢核心精神受創，深信「根據工作品質給予報酬，而不是看荷包大小時，方能造就最強大的美國」的他，捐出十八億美元做為獎助學金，鼓勵家庭屬中低收入戶的大學部學弟妹向學，也讓該校正式躋身美國少數申請只看能力、不問財力的大學之列。

約翰‧霍普金斯大學的畢業生，目前有多達四十四％剛出社會就平均背負二．四萬美元債務。聲譽崇高的美國名校往往資源充沛，去年超過五千萬美元的捐款共有卅五筆。又根據美國「全國大學校院商學院協會」（NACUBO）去年研究，哈佛大學捐贈基金多達三六○億美元；相較之下，約翰‧霍普金斯大學雖僅有三十八億美元，但彭博加碼的十八億美元，卻幾乎已是五十三所大專院校受贈總和。

彭博此前已先後捐給母校共十五億美元，做為研究、教學、財務之用，各類慈善金額更累積多達六十四億美元。在民主黨、共和黨和無黨派之間遊走的他，一度考慮以無黨身分投入兩年前的美國總統大選，最終為了避免共和黨坐收漁翁之利而作罷；但他上月宣布重新註冊為民主黨員，本月期中選舉更資助民主黨一．一億美元，不排除兩年後正式出征的可能性。