「美國不會退縮」美副總統揚言 對中全面冷戰

2018-11-15

〔國際新聞中心／綜合報導〕在美國總統川普和中國國家主席習近平即將於本月稍後在阿根廷舉行會談前夕，正在亞洲訪問的美國副總統彭斯（Mike Pence）警告，除非北京全面改變其經濟、軍事和政治作為，否則將面臨美國及其夥伴發動的全面性冷戰（all-out cold war），「美國不會退縮」。

彭斯十一日起訪問亞洲，代表美國在新加坡出席東南亞國家協會（ASEAN ）系列會議。他在專機飛經南海上空時，接受華盛頓郵報專欄作家羅金（Josh Rogin）訪問。羅金十三日發表評論文章指出，彭斯表示，川普保留達成協議的大門未關，條件是北京承諾達到他的要求。彭斯與習近平將會參加本週稍後在巴布亞紐幾內亞登場的亞太經濟合作會議（APEC）領袖會議，但兩人不會進行會談。

習近平和川普預定本月三日利用二十國集團（G20）阿根廷峰會之便舉行會談。彭斯表示，這場會談攸關美中兩國今後的關係，「總統的態度是，我們必須確定他們明白我們的立場，以及我們打算做什麼，這樣他們才能帶著扎實的方案前往阿根廷，處理雙方共同面對的各項問題，不只是貿易赤字而已。」

彭斯說，「我們相信中國明白我們的立場」，北京必須在廣泛的問題上讓步，包括竊取智慧財產權、強迫技術轉移、限制進入中國市場、不尊重國際規則與規範、妨礙國際水域自由航行，以及干預西方國家政治等。除非中國承諾改變，否則美國準備在經濟、外交和政治上升高對中國的壓力。

在此同時，美國去年七月成立的跨黨派專家小組「國防戰略委員會」（National Defense Strategy Commission），十四日發表九十頁的報告，針對國防部長馬提斯一月發布的「二○一八年國防戰略」（2018 National Defense Strategy）指出，美國的軍事優勢「被侵蝕到危險程度」，若與中國或俄羅斯對戰，可能吃敗仗或只能險勝；一旦兩線以上衝突同時爆發，美國更將陷入「國家安全危機」，呼籲增加預算以因應情勢緊張的台海兩岸與朝鮮半島問題。