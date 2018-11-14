亞利桑納州參議員選舉 民主黨女刺客險勝

2018-11-14

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國亞利桑納州聯邦參議員選舉結果十二日出爐，民主黨候選人席納瑪（Kyrsten Sinema）以些微差距擊敗共和黨對手麥莎莉（Martha McSally）。由聯邦眾議員轉戰參院的席納瑪獲勝，不僅為民主黨在參院增加一席，更是亞利桑納州首位女性聯邦參議員、該州三十年來首位民主黨參議員，以及美國史上首位雙性戀參議員，堪稱締造歷史。

根據紐約時報的數據，屬於中間派的席納瑪得票率四十九．七％，對手兼眾院同僚麥莎莉為四十八％。被視為反總統川普的有線電視新聞網（ＣＮＮ）與親川普的福斯電視台，也都預測席納瑪拿下這一席。麥莎莉也透過「推特」承認敗選，並致電恭賀席納瑪。

四十二歲的席納瑪將是參院最年輕的一輩，她在亞利桑納州首府鳳凰城向歡呼的支持者發表感言時，除感謝美國首位參與戰鬥的戰鬥機女飛行員麥莎莉為國服務外，也向甫於八月辭世的亞利桑納州共和黨籍資深參議員麥肯（John McCain）致敬，強調麥肯無法取代，但為後進樹立標竿。

美國史上首位雙性戀參議員

比鄰墨西哥的亞利桑納州有不少拉丁裔移民，移民問題自是該州期中選舉的主要議題，但席納瑪主打健保等民生議題，麥莎莉則選擇向川普及其政策靠攏。亞利桑納州的兩個參院席次雖由共和黨人把持多年，但兩名現任參議員佛雷克（Jeff Flake）與麥肯（今年八月去世，席次由州長指派他人接任，本次期中選舉未改選）皆與川普不對盤，由於佛雷克不尋求連任，空出來的這一席能否由民主黨人拿下，便成為亞利桑納州聯邦參議員選舉的觀察重點。川普也相當關注這場選舉，曾在亞利桑納州選務當局花費數日計票，並啟動允許選民確認簽名的程序時，推文表達不滿，甚至指控舞弊。

儘管席納瑪勝出無法改變共和黨控制參院的期中選舉結果，但至少讓民主黨在參院又拿下一席，且是從共和黨人手中取得。目前共和黨在參院掌控五十一席，民主黨四十五席，無黨籍兩席，另有兩席未定，分別是正在重新計票的佛羅里達州，以及將在二十七日二度投票的密西西比州。