擴大戰場 民主黨豪賭贏回眾院

2018-11-09

〔編譯陳正健／綜合報導〕共和黨痛失原本保有的二十九席，成為美國民主黨在期中選舉贏回眾院的關鍵。路透分析，民主黨在二○一六年總統選戰敗陣數週後，即擬定奪回眾院方針。民主黨這次精準鎖定選區結構，派出更多適當候選人，募集更多選舉資金，放手一搏擴大戰場。

根據路透走訪數十個選區調查發現，民主黨策士決定改變傳統策略，也就是不僅在搖擺選區翻轉共和黨席次，還要擴大戰場，鎖定更保守地區，迫使共和黨消耗資源以捍衛原本穩上的議席。

民主黨這場豪賭，賭的是在對川普觀點兩極化的情況下，獨立及溫和選民會遠離共和黨候選人，使民主黨可以攻城掠地；在防守方面，則賭對川普的反感，依然能激勵民主黨人，讓民主黨至少能維持基本政治地圖。

民主黨國會競選委員會（DCCC）高層在備忘錄上，提出「一八年選舉週期從攻勢開始」，列舉五十九個變天有望的共和黨掌控席次。民主黨需拿下其中三分之一席次，共和黨則需捍衛數十個川普輸掉或險勝的選區。

DCCC高層還提到，為打一場擴大的選戰，民主黨需要「具有不同形象的候選人，其特性適合傾共和黨選區」。需要跳脫傳統模式，持續徵召地方領袖、老兵、企業主、女性、創造就業者和健康專業人士。

另外，民主黨還擴大募資數據庫，在選舉日前，DCCC已募得至少二．七億美元，比一五至一六年選舉週期總額還高出廿十％。這令民主黨得以在八十五個選區挹注六位數投資，其中包含多個共和黨票倉。