裴洛西可望重掌眾院 威脅川普

2018-11-08

〔編譯張沛元／綜合報導〕隨著美國民主黨確定六日期中選舉光復國會眾議院，現任眾院少數黨（民主黨）領袖、加州聯邦眾議員裴洛西（Nancy Pelosi），也可望重返眾議院議長寶座，再度成為美國最有權勢的女人，及讓總統川普日子難過的主要政敵。

總統繼任順位僅次副總統

裴洛西在慶祝民主黨拿下眾院勝選派對上呼籲團結，稱這場期中選舉不僅是民主、共和兩黨的對決，更是攸關恢復美國憲法對川普政府的制衡。一個由民主黨主導的國會眾院，會尋找讓所有人團結一心的解決之道，「因為我們受夠分裂…，明天的美國將是新的一天。」七十八歲的裴洛西在國會為民喉舌超過三十年，一九八七年於包括舊金山在內的加州第五選區聯邦眾議員補選中勝出，隔年於期中選舉再度獲勝，此後持續每隔兩年連選連任至今，二○○七年至一一年時出任眾議院議長，為美國首位女性眾議院議長。

裴洛西重返眾議院議長寶座後，將是位階最高的民主黨人，在總統繼任順位上僅次於副總統，重要性不言可喻。

「彈劾川普不在議程」

裴洛西當年擔任眾議院議長時，曾對當時的共和黨總統布希多所阻撓，預料如再度披掛上陣，也不會讓川普太好過，可能領軍阻撓共和黨的法案。不過，裴洛西已表明，彈劾川普並不在議程上。川普對此發展顯然心知肚明，七日一早忙不迭在推特發文，大讚裴洛西值得被民主黨人推選為眾議院議長，還說要是眾院民主黨人不讓裴洛西順利當選，也許共和黨人可以幫忙倒戈幾票，似乎忘了他上月曾在明尼蘇達州造勢場合上虧裴洛西，當眾嘲諷無法想像力挺前總統歐巴馬版健保法（川普反對此法）的裴洛西重掌眾院。

民主黨已表明，掌控眾院後首要議程是推動政風改革，預料將嚴格規範競選獻金，推動投票權改革與加強政治責任。其他優先事項包括基礎建設與降低處方藥藥價。