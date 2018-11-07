抗拒中國「千人計畫」 霍普金斯醫學院停止學人訪問

2018-11-07

〔編譯魏國金／綜合報導〕就在美國國家衛生研究院（ＮＩＨ）正調查是否有在美國的科學家與外國政府，尤其是中國，分享研究成果之際，香港「南華早報」五日報導，美國霍普金斯大學醫學院已暫停一項訪問學人計畫。北京科研人員不諱言，此舉就是針對中國科學家以及中國吸引一流科學人才的「千人計畫」。

ＮＩＨ八月開始展開相關調查，ＮＩＨ院長科林斯也發函給逾一萬個機構，敦促他們也進行調查。當月，他在美國國會的聽證會上指出，「生物醫學研究產業的穩固性，因智慧財產的安全風險而持續受到威脅，而且這些威脅的強度逐漸增加」。

約翰霍普金斯醫院上月向神經學系教職員發文指出，鑑於ＮＩＨ擔心生醫研究的威脅與智慧財產喪失，約翰霍普金斯醫學院立即暫停訪問科學家的聘請，直到ＮＩＨ認為可安全地讓外籍人士參與政府贊助的研究為止。在美國的張姓華裔生醫研究員說，若該計畫暫停一年，全球將有一千名科學家受影響，其中許多來自中國。

中國的海外科研人才招聘計畫，近來成為美國政府的關注焦點，懷疑這些計畫被用來竊取美國的科技與智慧財產，其中最知名的是二○○八年開始推動的「千人計畫」，該計畫已吸引七千多名在海外受教育或工作的科學專才返回中國，其中多半是在美國。