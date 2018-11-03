一馬弊案 美起訴大馬華裔金融家

2018-11-03

〔編譯陳正健／綜合報導〕美國司法部一日宣布，起訴馬來西亞國有投資基金「一馬發展有限公司」（1MDB）弊案三名關係人，包括大馬華裔金融家劉特佐、高盛集團前董事總經理黃宗華及東南亞主管萊斯納（Tim Leissner），此為美方對該案的首次刑事起訴，也讓高盛的企業文化受到質疑。

主謀劉特佐迄今逍遙法外，下落不明。他被控挪用1MDB資金，向外國官員行賄及提供回扣。二○一二年，高盛承銷1MDB六十五億美元債券，賺進六億美元。劉特佐被控告訴黃宗華及萊斯納，需要賄賂大馬及阿布達比官員，以確保交易通過，隨後兩國官員收到數億美元賄款。

美國政府指控，在上述債券交易執行後，有逾五億美元遭挪用進入三人及其他共犯控制的空殼公司。對此，劉特佐透過發言人回應，堅稱自己清白，在1MDB中沒有正式職位，不曾為高盛、馬國及阿布達比政府聘用。

黃宗華與萊斯納都被控共謀賄賂與洗錢，黃已在大馬被捕，萊斯納已對指控認罪，同意歸還四三七○萬美元的非法所得。司法部起訴書未提及高盛之名，但以「財務機構一號」稱之，當中還提到，高盛內部有一名「義大利國民」是共犯。據了解，這名人士就是亞洲區主管維拉（Andrea Vella），他兩週前已停職。

司法部指出，黃宗華與萊斯納不斷規避高盛的反詐欺監督工具，並批評該公司的「企業文化」就是達成交易，特別是在東南亞。華爾街日報指出，高盛雖未遭到起訴，但萊斯納認罪已是自一九八九年爆發的內線交易案以來，對高盛最嚴重的打擊。