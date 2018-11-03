金正恩健康？ 南韓3D全像技術掌握

2018-11-03

〔編譯茅毅／綜合報導〕南韓國安局「國家情報院」十月三十一日對國會情報委員會透露，該院運用3D全像投影技術，隨時掌握北韓領導人金正恩健康狀況。對此，該院並未進一步詳述，只說金氏家族有高血壓和糖尿病等病史，但金正恩身體狀態「相對良好」。專研北韓的日本早稻田大學教授重村智計研判，一旦金正恩身體嚴重衰弱、甚至死亡，其胞妹金與正可能接班，北韓軍方將有很大發言權，但也不能忽略中國的態度。

南韓韓聯社二日報導，這套使用多年的程式，在超級電腦協助下，技術已大幅提升，只要把金正恩露面的各種動、靜態影像輸入，地毯式般三六○度掃描他的體型，就能比對分析與他此前體型的不同之處。例如透過他走路姿勢的影像，就可確定是否腰痛、前列腺有毛病等症狀。肉眼看不見的體脂肪及其分布部位，也可正確掌握。

英國「每日電訊報」二日亦報導，據信現年三十五歲的金正恩自掌權以來，其體重節節上升，已出現若干健康問題。當他一四年七月在國會發表談話時，走起路來一拐一拐，靠枴杖支撐。該年稍晚，他數週未公開露面，傳聞當時正因病接受治療。

重村認為，南韓非常有可能已透過竊聽和駭入北韓電腦等方法，持續監視金正恩的健康多年。這是為預防金正恩的死亡引發北韓崩潰，也擔憂他是否有某種精神、心理問題，因此做出非理性決策。

軍方對接班人有重要決定權

重村提到，萬一金正恩死亡，由於「白頭山血統」對金氏政權的重要性凌駕一切，故三十一歲的金與正有可能成為接班人。惟因她是女性，接班並非易事。金正恩三十七歲的胞兄金正哲並不熱中政治。異母兄金正男已於二○一七年在吉隆坡遭暗殺身亡。

重村指稱，在金氏家族缺乏繼承人的情況下，軍方對於誰是金正恩接班人，有重要決定權。金正恩背離其父軍事優先的「先軍政治」，還說要廢棄核武，軍方內部對此有很多不滿。金正恩也削減軍方預算，一旦他身體狀況不佳或死亡，軍方可能視之為好機會。不過，鑑於仍需考慮北京的態度，因此軍方可能會扶植一個受其擺布的傀儡。