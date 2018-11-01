全球首例！萬那杜以無人機載送疫苗

2018-11-01

〔編譯陳正健／綜合報導〕南太平洋島國萬那杜已與澳洲Swoop Aero及德國Wingcopter Holding兩家商業無人機公司簽約，將以無人機載送珍貴疫苗至遙遠村落。這項全球創舉可望革新太平洋孤島居民的醫療保健，進而讓世界各地群起仿效。萬那杜形容這可能是「改變世局」之舉。

無人機將運送對溫度敏感的疫苗，前往醫療人員通常必須耗費數日開車、搭船或步行才能到達的三十九個偏遠村落。首次測試將於十二月初開始，從主要島嶼埃法特島（Efate）的簡易機場將疫苗送至較小島嶼。第二階段測試則將從明年一月開始。

Swoop Aero的無人機可在一小時內將疫苗運至最遠一百公里處，載重為二．五公斤。一旦試驗成功，該公司將以十五公斤重、二．五公尺寬的無人機，將疫苗運至兩個省分，最終擴大到全國。無人機將先從各島嶼的最大村莊進行操控，未來則希望透過iPad從世界各地遠端遙控。

萬那杜由八十三個島群組成，綿延一千三百平方公里，只有三分之一可由陸路或空運到達。萬國的嬰兒死亡率為千分之二十三，遠高於西方已開發國家。

聯合國兒童基金會（UNICEF）駐萬國負責人帕克（Andrew Parker）指出，選擇以無人機運送，是因為疫苗脆弱、珍貴且溫度必須維持在攝氏二至八度間，難以安全運送。不過，這類試驗也有重大風險，例如無人機驚擾地方居民、墜落在海上或偏遠山區，以及在熱帶風暴及強風中的飛行問題等。

帕克強調，若試驗成功，無人機可能載送血液等其他醫療供給，或用來蒐集病理樣本，載回實驗室檢測。在盧安達，無人機已應用於運送血液至偏遠地區，將四小時的運送時間縮短為一小時。