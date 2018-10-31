阻「美寶」移民 川普擬終結出生公民權

2018-10-31

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕美國期中選舉下月六日即將登場，隨著選戰進入倒數階段，美國總統川普公開針對「定錨嬰兒」（anchor baby）和「鏈式移民」（chain migration），推出收緊移民政策的強硬舉措。川普二十九日接受美國新聞節目「Axios on HBO」獨家專訪時，揚言簽署行政命令，終止「只是在美國境內出生的」嬰兒所享有的出生公民權。此舉被視為川普上任迄今最強硬的反移民措施。

該節目預定下月四日播出，率先釋出的影音片段顯示，川普說：「他們告訴我，只要簽行政命令就能辦到這件事。我們（美國）是世界上唯一一個，只要來這裡生小孩，嬰兒就能算成美國公民的國家。這很荒唐，太荒謬了！這件事必須結束。」川普聲稱白宮律師團正在著手審查這項提案，但沒有透露正式簽署該項行政命令的具體時程。

出生地原則 早就入憲

實際上，美國並非全球唯一採用「出生地原則」的國家；全球有超過三十個國家（其中多數在西半球）承認「出生公民權」，其中無條件承認出生公民權的國家也不只有美國。更重要的是，「美國公民出生地原則」已在一八六六年經美國國會通過，一八六八年明文寫入憲法第十四條修正案。川普若以行政命令終止採用該原則，勢必將面臨「違憲」的指控和訴訟。

據報導，川普早在競選總統期間就已提出類似構想，儘管他聲稱僅需簽署行政命令，但仍不確定他是否能片面終止「出生公民權」，此舉勢將引發法律與行政論戰。

與此同時，川普二十九日推文批評正朝著美國南部邊界前進的移民隊伍，指稱其中「混有許多幫派份子和非常邪惡的人」。川普寫道：「請回頭，未經合法程序，你們不得入境美國。這等於是入侵我們國家，我們的軍隊正等著你們。」川普當局證實，國防部正在部署五千兩百名現役軍人，加強美國與墨西哥的邊界安全，防止中美洲移民隊伍非法跨越美墨邊界。

川普二十九日接受福斯新聞（Fox News）訪問時聲稱，他不會花錢替非法入境美國的中美洲移民興建收容中心，「如果他們申請庇護，我們在審判前都會扣住他們，我們會打造帳篷城市…，搭帳篷物美價廉」。美國海關與邊境保護局（CBP）表示，邊界人員過去三週每天逮捕約一千九百名非法越界的移民，形容當前美墨邊界的狀況是「邊界安全及人道主義危機」。