凶手沒前科 常發表反猶反移民言論

2018-10-29

〔編譯孫宇青／綜合報導〕血洗美國賓州匹茲堡市猶太會堂的凶嫌鮑爾斯，經調查發現不具任何重大犯罪紀錄，但名下登記有二十一把槍械，且顯然是根深蒂固的白人民族主義者，常在網路上發表針對猶太族群和移民的惡意言論，包括「猶太人為撒旦之子」、「猶太人為白人仇敵」等。他也批判美國政府和國家已被猶太人操控，並指控總統川普實際上是一名全球主義者。

美國媒體引述鮑爾斯的鄰居報導，經常看見鮑爾斯在屋外抽菸，但不曾看過他與鄰人交談。賓州警方則指出，四十六歲的鮑爾斯沒有重大前科，僅在二○一五年曾違反交通規則，聯邦調查局（ＦＢＩ）也不知道這號人物。然而，鮑爾斯一月開始在極右派「另類右派」和白人主義者匯聚的社群平台「Gab」註冊後，不斷發表充滿辱罵和陰謀論的反猶太、反移民訊息，是釐清其犯案動機的關鍵參考內容。

鮑爾斯在Gab的個人簡介中指控「猶太人為撒旦之子」，國家和政府被猶太人控制；頁面背景則是標有數字「1488」的雷達測速槍圖片，據稱該組數字為新納粹主義代名詞，「14」為「十四字真言」簡稱，指白人民族主義者的一組口號；「88」則指「希特勒萬歲」（Heil Hitler）。鮑爾斯也曾張貼納粹「奧斯威辛猶太人集中營」的合成照片，痛批「張大眼睛看清楚！骯髒、邪惡的猶太人，把骯髒、邪惡的穆斯林帶入美國。」

不僅如此，鮑爾斯還指控川普被猶太人包圍，國家不可能改變，因此沒有投票給川普；他還在案發前數日，撰文指稱「川普是全球主義者，不是民族主義者。根本沒有『讓美國再次偉大』（ＭＡＧＡ），只有『寄生蟲』」，暗指猶太勢力深入美國社會各階層。

鮑爾斯近月在Gab網站發表的內容，多針對協助穆斯林、中南美洲移民等尋覓安全和自由的「希伯來移民援助（ＨＩＡＳ）」組織，批評ＨＩＡＳ協助移民進入美國之舉為「裹著糖衣的邪惡」。ＨＩＡＳ主席謝特菲德（Mark Hetfield）回應道，凶嫌顯然自行認定ＨＩＡＳ為猶太組織，但他對鮑爾斯此前的威脅性言論一無所知。