看不下去 歐巴馬批川普胡扯

2018-10-28

〔編譯魏國金／綜合外電報導〕美國總統川普任內的首次期中選舉，將於十一月六日舉行。美國前總統歐巴馬廿六日在為民主黨候選人造勢時，痛批川普及共和黨人在醫療保險改革、國家安全與赤字等諸多議題上「胡扯」（make stuff up），儘管他沒有指名道姓，相關演說卻是他對川普措辭最嚴厲的批評，他說，「我們國家的品格就在選票上」，他呼籲選民「千萬別被矇騙」。

他在威斯康辛州密瓦爾基的造勢活動上，提及川普承諾將在十一月選前通過一項減稅法案，歐巴馬說：「選前國會根本沒有開議！他只是在扯謊！」他也提到，致力推翻其代表性政績︱「病人保護暨可負擔照護法」（俗稱歐版健保法）的共和黨人，近期卻推出宣稱該黨保護帶病投保者的廣告，「在我們近期公共生活中，前所未見的就是政治人物竟一再公然、厚顏無恥的說謊」。他說，這些廣告就是「混淆黑白、胡扯」。

在密西根的底特律，歐巴馬以二○一六年民主黨總統候選人希拉蕊的電郵門事件為題，指控共和黨人每次選舉就大打恐嚇牌，他說，「上次選舉是希拉蕊的電子郵件。他們說，這很嚴重，事關國家安全。但其實他們不在乎電郵，怎麼知道的？因為若他們在乎，現在就會對中國人竊聽總統的iPhone大感光火」。紐約時報廿四日披露川普無視助理的竊聽警告，仍繼續使用他的手機。

歐巴馬說，最近中南美洲的移民潮，則是共和黨人另外一張恐嚇牌。他提到川普「抽乾沼澤」的承諾（意指整頓華府腐敗的政治環境），然而現在被起訴的川普人馬，已足夠組一支足球隊了，「而我的政府可沒任何人被起訴」。