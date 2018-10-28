媒體報導炸彈客 川普轟淪政治工具

2018-10-28

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕美國總統川普廿六日出席北卡羅來納州夏洛特市一場政治造勢活動，表示其瘋狂支持者薩尤科郵寄炸彈包裹給民主黨重量級政治人物的行為，與他本人諸多煽動性公開言論「完全無關」，聲稱新聞媒體大肆報導該起事件，旨在「利用一位民眾的惡意行動作為政治工具，對付我（川普）和共和黨」。川普演說時，連番砲轟新聞媒體與民主黨政敵，帶動在場群眾數次高喊口號附和：「把他們（民主黨人）關起來」、「美國有線電視新聞網爛透了！」

在薩尤科被捕前，包括川普的長子小唐納與多位支持共和黨的名嘴，都在社交媒體上暗示全案是民主黨支持者自導自演。連川普自己都推文說，共和黨人踴躍提前投票，「現在炸彈事件出現，新聞不談政治了」，不僅搶走民眾對期中選舉的關注，也削弱了共和黨的選舉氣勢。但當凶嫌一落網，包括川普在內，所有人立刻與薩尤科劃清界線。

川普廿六日在夏洛特市助選場合上，讚揚執法部門有效率，迅速逮捕嫌犯，矢言不讓政治暴力在美國立足；表態沒有計畫致電給遭受炸彈包裹襲擊的前總統歐巴馬等人說明案情進展。川普也批評媒體意圖利用該事件營造政治優勢；當民眾持續高呼謾罵ＣＮＮ的口號時，川普說：「就社會風氣而言，他們的確扮演重要角色。這個媒體持續發布不公正的報導……及發動負面攻擊，只會分化民眾、傷害我們的良性辯論」。