安卓之父性騷 谷歌還付鉅額遣散費

2018-10-27

〔編譯陳正健／綜合報導〕紐約時報廿五日揭露，人稱「Android之父」的安卓系統發明者魯賓（Andy Rubin，見圖，美聯社），多年前在美國網路搜尋引擎巨擘Google工作期間，曾逼迫公司女員工為他口交，但事後Google不僅掩蓋這起醜聞，還支付他九千萬美元（約合二十七．八億台幣）鉅額遣散費。

紐時引述兩位知情的Google匿名高層報導，受害女子曾與魯賓有過婚外情。她指控，魯賓於二○一三年曾在飯店房間逼她口交。Google在調查後證實她的指控可信，時任執行長佩吉要求魯賓辭職，但在他隔年十月離職時，Google給予他英雄式的送別會，未將醜聞公諸於世。

另外，Google本可以直接資遣魯賓，僅支付微薄離職金，但該公司卻付給他九千萬美元遣散費，以四年分期每月給予約兩百萬美元。

傳十年共包庇３高層

報導稱，Google過去十年來共包庇三名受性行為不檢指控的高層，包括魯賓在內。其中兩起案例，Google雖然開除高階人員，但在他們離職時仍支付數百萬美元；另外一例的高階主管則依然坐穩公司裡的高薪職位。Google每次都對相關指控保持沉默。

針對紐時報導，Google現任執行長皮查伊發布電郵聲明向內部員工強調，該公司對性騷擾行為「越趨強硬」，過去兩年來已開除四十八名員工，包含十三名高階人員，其中沒人獲得離職金。

魯賓的發言人辛格則回應，魯賓離開Google是自行請辭，從未收到任何性行為不檢的指控通知。魯賓承認曾與多名Google員工發生性行為，但都基於兩情相悅，符合當時公司政策設立的行為界線。