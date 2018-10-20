華郵記者失蹤 川普對沙國撂狠話

2018-10-20

若確定沙國涉案 將面臨嚴重後果

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國總統川普十八日首度以強硬口吻論及疑遭沙烏地阿拉伯政府殺害的華盛頓郵報特約記者哈紹吉，認為沙國籍的哈紹吉已經死亡，並稱沙國若被證實涉案，將面臨嚴重後果。在此同時，紐約時報指稱，沙國政府打算讓一名情治高層人員頂罪，以便為被視為本案主謀的沙國王儲穆罕默德解套。

哈紹吉恐身亡 沙國傳已找人頂罪

川普在被記者詢問是否相信哈紹吉死亡時表示，他覺得情況看起來確實如此，「真悲哀」；川普說，美方的回應會很嚴重，「這是很糟糕的事」。這是川普政府首度就哈紹吉案說重話。儘管有證據顯示，沙國王室特務在沙國駐土耳其伊斯坦堡領事館內，殺害並支解旅居美國、經常在報導中批評王儲穆罕默德的哈紹吉，但華府此前始終以真相未明而不願指責沙國。

川普並未說明沙國可能會遭遇何等嚴重後果，但美國財政部長努勤已於同日表示，不會出席由沙國主權財富基金公共投資基金主辦、下週在沙國首都利雅德登場的「未來投資計畫」會議。英、法與荷蘭的政府官員及許多企業高層，已因哈紹吉案而拒絕出席這場會議。分析家認為，努勤缺席暗示華府開始對沙國硬起來。

案情方面，紐時十八日引述知情人士說法報導，沙國高層考慮讓穆罕默德的顧問、沙國情報單位副首長阿希里（Ahmed al-Assiri）出面頂罪，稱穆罕默德雖曾口頭下令阿希里逮人，但阿希里執行命令時誤會上意或越權，導致哈紹吉死亡。找人頂罪，顯示沙國已了解哈紹吉案的嚴重性與所引發的國際反彈，此一說詞能否平息國際危機與幫穆罕默德解套，不得而知；但就算該說詞屬實，穆罕默德仍涉嫌唆使綁架。

路透引述沙國王室消息人士透露，由於大權在握的穆罕默德報喜不報憂，國王沙爾曼一開始並不知情，直到事情鬧大到無法隱瞞後，沙爾曼便決定介入，不僅與美、土兩國總統親自通話，還派特使前往土國緩解危機。消息人士指出，國王此舉看似遏制王儲權力，但其實是想保護他。

土國調查人員已搜索伊斯坦堡一處森林，懷疑哈紹吉的遺骸已從領事館被運出送往市郊森林或其他城市。沙國駐伊斯坦堡領事館十五名土國籍職員，十九日前往伊斯坦堡檢察長辦公室作證。