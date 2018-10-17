微軟共同創辦人艾倫 65歲病逝

2018-10-17

〔編譯孫宇青／綜合報導〕與比爾蓋茲共同創辦微軟（Microsoft）王國的保羅．艾倫（Paul Allen），十五日因「非何杰金氏淋巴瘤」併發症在美國西雅圖逝世，終年六十五歲。艾倫與蓋茲為童年舊識，曾力勸蓋茲從哈佛大學中輟，一同追求「家家戶戶有電腦」的夢想；他一生兩度抗癌成功，還跨足科技、慈善和運動等事業，留下諸多建樹。蓋茲稱艾倫為「認識最久、最親愛的朋友」，對其病逝感到「心碎」。

艾倫和蓋茲曾就讀西雅圖一所私立學校，之後分別從大學中輟，於一九七五年創立微軟，在普遍著重電腦硬體研發時，致力提升軟體功能，為個人電腦革命掀開扉頁。艾倫曾自詡「創意人」，「Microsoft」之名即為其發想；蓋茲則擅長商業謀略，將創意運用於生活，兩人合作帶領微軟壯大。然而，艾倫八二年確診「何杰金氏淋巴瘤」，且與蓋茲關係轉為不睦，遂退出經營團隊，惟二○○○年才離開微軟董事會。

八六年，艾倫成立控股公司Vulcan，廿多年來為尖端科技研究、海洋環境維護、無家可歸者，捐款逾廿億美元（逾六百億台幣），同時致力推動科研教育，並收購美國職籃聯盟（NBA）波特蘭拓荒者隊、美式足球聯盟（NFL）西雅圖海鷹隊。艾倫承諾死後將大部分財產捐出，並表示獲取龐大財富的人，應運用財富追求人們幸福。富比世雜誌三月指出，艾倫身家達二一七億美元（約六七六五億台幣）。

艾倫○九年罹患「非何杰金氏淋巴瘤」，並第二度成功擊敗病魔。然而，他月初宣布癌症復發，雖然表明積極治療，最後仍不幸離世。蓋茲直言，「沒有艾倫，個人電腦不會存在」，並稱頌其慈善行動改善人們生活，也凝聚西雅圖乃至全球的社會公眾。