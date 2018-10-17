中國政經惡化 中產階級資產外移

2018-10-17

〔編譯管淑平／綜合報導〕已開發或開發中國家的公民，少有因國內政治因素而將資產移出，但由於中國國家主席習近平的肅貪行動、房地產泡沫看似就要撐不下去等國內政經環境惡化，以及缺少投資管道，使得中國富有的中產階級，愈來愈多基於恐懼和沮喪，正積極設法將資產移往海外，不論合法與否也尋求移民國外，以保障自己的生活和資產安全。

香港「南華早報」報導，中國政府持續打壓房地產價格，金融體系又顯示房地產泡沫愈來愈撐不下去，過去幾年透過房地產市場而累積財富的中國中產階級，如今在財務上都感到不安全；此外，嚴重的空氣污染、食品安全和疫苗醜聞，以及僵化的教育制度和愈加專制的政治氣氛，都促使有能力的人往海外探尋出路。

不過，這些倉皇出逃的中產階級，往往因此面臨被騙的風險。二○○九年，經營中國人投資海外房地產的澳洲房地產仲介公司「澳信集團中國公司」（Ausin China），八月間無預警倒閉就是一個例子，導致約兩百名投資澳洲十五座預售屋的中國買家，損失約七千萬澳幣（約十五．七億台幣）的押金，或未償付合約血本無歸。

中國外匯管控 打擊資金外流

投資海外房地產讓中國中上階級得以將資產外移，儘管困難和風險日增，卻仍然有增無減。根據中國最大海外房地產投資網「居外網」統計，去年中國人在海外房地產投資金額，從前一年的一○一四億美元增至一一九七億美元（約三．七兆台幣）。然而，資產轉移海外的最大問題是嚴格的外匯管制，且更嚴厲地打擊資金外流，至八月底公布二十三件違法案件，其中五人為投資海外房地產，藉此警告中產階級不要挑戰當局的資本管制。

中國資金大舉進入外國房地產市場，也衝擊當地經濟和政治情勢，從澳洲到美國都愈來愈不歡迎中國人投資，並且從嚴規範。澳洲政府自二○一六年八月起，禁止該國四大銀行貸款給無國內收入的房地產外國投資人；紐西蘭今年八月修法通過禁止外國人購買成屋；馬來西亞首相馬哈地八月底下令禁止中資「碧桂園森林城市」賣給外國人。

加拿大也已取消聯邦投資移民換取永久居留權計畫。中國投資海外房地產首選美國，則因總統川普上任後移民法規的不確定性增加，以及美中經濟爭端未歇，降低中國人申請投資移民的興趣。據報導，東南亞城市房地產因報酬率高，對中國中產階級而言也更務實，已成為愈來愈熱門的投資標的。