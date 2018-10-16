逼中讓步 川普擬祭第4輪懲罰關稅

2018-10-16

強調中國干預美大選 問題更大

〔編譯茅毅／綜合報導〕美國哥倫比亞廣播公司（CBS）老牌新聞節目「六十分鐘」（60 Minutes），十四日播出總統川普專訪內容，他提到包括俄羅斯干預美國二○一六年總統大選疑雲、美國與中國貿易戰在內的廣泛議題。當主持人問川普是否相信俄國人干預一六年大選時，川普指稱，不只是俄國，「我認為，中國也有干預」，而且「坦白講，中國是個更大的問題」。針對美中貿易衝突，川普也表明，若雙方無法談妥公平的經貿協議、中國不願進一步開放市場，美國「可能」會再次對中國追加懲罰關稅。

主持人史塔爾（Lesley Stahl）問川普，貿易戰開打至今，他已對中國課徵大量關稅，是否打算追加？川普連說兩次「might」（可能、也許）。川普還透露，中國「想要談判」，雖然他和中國國家主席習近平「有很棒的化學反應」，但不知道這種關係是否「一定會繼續下去」。

美國在迄今共三輪的懲罰關稅中，已對總值二五○○億美元的中國輸美產品課徵關稅，但中方也加以報復。當川普被問到對此如何應對時，他強硬表示，中國「可以報復，但他們沒辦法—他們報復的彈藥（即手段）不夠」。他說，一七年的美國輸中產品總值一千億美元，反觀中國輸美產品總值達五三一○億美元。

迫開放市場 否認逼中國不景氣

川普強調，他並未試圖將中國逼入經濟不景氣，儘管中國股市市值在這四個月期間大幅蒸發，但「這是一九二九年（自美國開始延燒全球的經濟大蕭條）」。他說，「我不想那樣」，他希望中國像美國一樣開放國內市場，美國市場「就是開放的」。川普認為，這不是一場貿易戰爭（war），而是「戰役」（battle），甚至規模更小的「小爭執」（skirmish）。

在談到美俄關係時，川普針對俄國人曾介入一六年大選問題做出回應，「他們（俄方）有干預」，但隨即將中國和其他國家也牽扯進來，被史塔爾質疑企圖轉移莫斯科是否曾與川普競選團隊勾結的「通俄門」相關話題。

在此同時，福斯週日新聞（Fox News Sunday）十四日也播出中國駐美大使崔天凱的專訪內容。崔天凱被主持人華勒斯（Chris Wallace）問到，川普政府目前由誰來管理、運作美中貿易政策時，他語帶嘲諷地反問︰「你來告訴我。」他聲稱，他和其他國家的駐美大使聊過這個問題，「不知道誰是最終決策者。當然，想必是由總統來拿主意的，但誰正扮演什麼角色？有時可能令人困惑。」