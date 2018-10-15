日本前防相︰中國擴軍南海 習近平持續扯謊

2018-10-15

〔駐日特派員林翠儀、國際新聞中心／綜合報導〕日本前防衛大臣中谷元十四日在東京一場論壇指出，中國國家主席習近平口口聲聲說不會將南海軍事化，卻在南海大興土木興建軍事設施，事實證明「他一路都在說謊」。在此同時，最新衛星影像顯示，中國海軍航空兵已接收四架最新型的轟-6J轟炸機，估計將用以巡航南海，恐將威脅美軍在南海的「航行自由」行動。

日本非營利團體「言論ＮＰＯ」和中國國際出版集團十四日起在東京舉辦「第十四屆東京─北京論壇」，日中兩國近百名官員、學者專家和軍方退役人員參加，今年主題為「深化日中互信與合作，共擔亞洲及世界和平與發展責任」。除全體會議外，還從政治外交、經濟、安全保障、媒體及低碳與數位經濟等五個主題分組進行討論。

日中論壇 雙方火藥味濃

日中和平友好條約今年屆滿四十年，日本首相安倍晉三預定本月二十五日訪問中國。儘管日中關係改善讓會場氣氛比往年融冾，但雙方代表在諸多問題上交鋒仍具火藥味。由於今年論壇的副題是「思考日中和平友好條約的現實意義」，前自民黨幹事長石破茂直言，要增加雙方互信，最重要的是不把外交問題作為增強國內向心力的工具。

石破指出，中國有段時間的反日言論非常多，現在日本國內的反中聲浪也很普遍，這對雙方都沒有好處。中共中央對外聯絡部副部長劉洪才則辯稱，中國並未進行反日教育，日本侵中只是歷史教科書的一部分，否則訪日的中國觀光客不會一直增加。

中國在釣魚台設浮標 日抗議

前防衛大臣中谷元在安保分組會議上也提出影響區域穩定的多項變數，除質疑北韓非核化的誠意外，也提到中國在南海興建軍事基地。中谷指出，中國本月初在釣魚台附近的日本專屬經濟海域設置黃色浮標，直徑和高度都超過十公尺，上面還註明「中華人民共和國國家海洋局」，並裝有天線，卻未向日本政府提出任何說明，日方已向中方抗議。

中國國際戰略研究基金會學術委員會主任張沱生則語帶譏諷地回應，中國在黃海中韓經濟海域交界處也設置許多浮標，只是單純為了航行安全。

另一方面，英國「詹氏防衛週刊」網站根據九月初拍攝的衛星照片指出，四架轟-6J轟炸機首次出現在隸屬南海艦隊的廣西桂平市蒙圩海軍航空兵基地，未來可能攜帶長程巡弋飛彈執行反艦任務。轟-6J比轟-6K擁有更大載荷量，可掛載更多反艦飛彈，配合空中加油機的巡航覆蓋面將遍及整個南海海域。