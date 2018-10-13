拚經濟 安倍10月25日訪中

2018-10-13

〔編譯張沛元／綜合報導〕日本首相安倍晉三將於本月底造訪中國，並於二十六日與中國國家主席習近平舉行高峰會，為自二○一一年以來日相首度造訪中國。安習將就雙方關切的經濟與北韓等問題交換意見，中方期許安倍此行能鞏固雙方互信與推動彼此關係重回正軌。

日本媒體十二日報導安倍即將訪中，中國外交部同時也正式宣布，安倍將應中國國務院總理李克強之邀，於本月底正式訪問中國，出席在北京舉行的紀念日中和平友好條約締結四十年的招待會與首屆中日協力廠商市場合作官民論壇，以及在二十六日與習近平舉行會談，討論雙方共同關心的國際與區域問題，包括加強經濟交流、北韓與人工智慧。中國外交部發言人陸慷表示，希望安倍此行有助於鞏固提升中日兩國政治互信，深化雙方各領域務實交流合作。

這是繼二○一一年十二月前日相野田佳彥以來，時隔七年日相再度造訪中國；安倍雖曾於二○一六年以日相身分赴中，但並非專程訪中，而是出席當年在中國舉行的二十國集團（G20）高峰會。至於中國國家主席上一次訪問日本是二○一○年。此外，這也是安倍與習近平的第八次會談。雙方在此之前的數年來已在不少國際場合會外舉行過會談，包括上月在俄羅斯舉行的一場經濟論壇，安倍當時就透露打算在今年稍後造訪中國。

安倍在一二年憑藉在釣魚台爭議上對中採取強硬立場而順利重返首相大位，但此後口氣放軟，並呼籲中國施壓北韓棄核，如今又展現出欲與中和解之姿，自然受到北京當局的歡迎。儘管身為美國盟友的日本仍顧忌中國拓展海上勢力的野心，但與全球第二大經濟體中國之間的貿易，對日本更為重要。日本外務省一名不具名官員就說，為確保日本經濟的永續成長，就無法漠視與中國的經濟關係。