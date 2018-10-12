俄聯合號升空失敗 2太空人及時逃生

2018-10-12

〔編譯張沛元／綜合報導〕搭載美、俄兩名太空人的俄羅斯「聯合號（Soyuz）」太空船十一日發射升空準備前往國際太空站時，因推進火箭引擎故障放棄升空，最後成功緊急降落哈薩克，兩名太空人生還且安然無恙，美國航太總署（NASA）與俄羅斯航太總署（Roscosmos）誓言進行徹查，但今年底以前的聯合號載人任務恐全面喊停。

搭載美國太空人海格與俄羅斯太空人歐夫契寧的聯合號太空船在預定的格林威治時間十一日八時四十分（台灣時間同日十六時四十分）從哈薩克境內的貝加奴發射站升空，未料在發射後僅兩分鐘四十五秒、距離地面八十公里處因推進器出現異常而被迫放棄升空。美國航太總署與俄羅斯航太總署指出，原本三節的火箭中，因第二節火箭突然熄火，聯合號太空船隨即彈飛並呈現彈道下降，而且是以比一般情況還陡、兩名太空人得承受更大重力的銳角下降。

兩名太空人最後迫降在距離貝加奴發射站約四百公里的哈薩克城市傑茲卡茲甘附近。救援人員最後找到海格與歐夫契寧時，兩人已自行離開太空艙，狀況良好。

美俄的航太總署已誓言徹查事故發生原因，其中俄方已組成調查委員會與展開刑事調查。根據俄羅斯航太總署網站上的資訊，這是Soyuz-FG火箭首度升空失敗，該型火箭原定二○二○年以前淘汰。在蘇聯時代，聯合號也曾於一九七五和一九八三年兩度發射失敗。

海格與歐夫契寧原定前往國際太空站停留六個月，與目前已在國際太空站的歐洲航太總署的太空人蓋斯特與NASA的女太空人奧儂強塞勒會合。他們兩人可能得一直待在國際太空站直到明年一月初，目前的存糧還夠兩人再撐六個月。