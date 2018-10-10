俄諜毒殺案 第二嫌疑為俄軍醫

2018-10-10

〔編譯孫宇青／綜合報導〕針對流亡英國的前俄羅斯特務斯克里帕爾（Sergei Skripal）及其女兒，三月時遭俄製軍事級神經毒劑「諾維喬克」（Novichok）攻擊一案，英國獨立調查組織「冒險者」（Bellingcat）繼上月披露第一名嫌犯身分後，八日再指第二名嫌犯真實身分為米希金（Alexander Mishkin），為隸屬俄國總參謀部情報總局（GRU）的醫生。

英國檢警當局上月初公布該案兩名年約四十歲疑凶的照片，指兩人化名佩特洛夫（Alexander Petrov）及波什洛夫（Ruslan Boshirov），均為俄國軍情局情報人員。上月底，英國獨立調查組織「冒險者」率先公布波什洛夫的真實身分，指其為俄國軍情局三十九歲上校契皮加（Anatoliy Chepiga），曾獲俄國聯邦英雄勳章，但獲獎一事僅在克里姆林宮網站一筆帶過，暗示其任務屬國家機密。

該組織八日再揭露另一名嫌犯佩特洛夫的身分，指其為三十九歲的米希金，為俄國軍情局軍醫。該組織表示，俄國聖彼得堡市及米希金故鄉洛伊加（Loyga）地區的多位人士，指認波什洛夫正是米希金；臉部辨識專家亦針對米希金十五年前後的照片，加以比對驗證；且米希金的真假兩本護照上的生日相同，他們已掌握其護照等個人身分證明文件的副本。

該組織引用多個公開資料來源指出，米希金畢業於俄國軍方一所菁英醫療學校，受訓成為海軍醫生，之後被軍情局延攬，並在二○一○年移居莫斯科，直到一四年九月前，其在莫斯科的登記地址都是軍情局總部。此外，一三年底烏克蘭東部爆發動亂後，米希金也曾多次以假身分佩特洛夫前往當地。米希金在軍情局的位階可能是中校或上校。

英國警方並未評論相關報導，僅重申兩名嫌犯使用假名行動，且已對兩人發出歐洲逮捕令及國際刑警組織的紅色通緝令。克里姆林宮此前多次否認涉入此案，並斥責此類指控旨在詆毀俄國。