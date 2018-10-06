反性暴力 剛果醫師人權鬥士獲諾貝爾和平獎

2018-10-06

〔編譯張沛元／綜合報導〕挪威的諾貝爾和平獎委員會五日宣布，剛果民主共和國（前薩伊）婦科醫師丹尼斯．穆克維格（Denis Mukwege）與曾淪為伊斯蘭教遜尼派極端組織「伊斯蘭國」（ＩＳ）性奴的伊拉克少數民族亞茲迪族女子（Yazidi）納蒂雅．穆拉德（Nadia Murad），共同獲頒二○一八年諾貝爾和平獎，以表彰兩人在終結被充作戰爭與武裝衝突武器的性暴力上的努力。

頌詞指出，穆克維格與穆拉德在讓外界關注以及打擊與性暴力有關的戰爭犯罪上，做出重大貢獻，並以各自方式提升戰爭性暴力的能見度，進而讓加害者負起責任；值此聯合國安理會通過承認把性暴力當成戰爭與武裝衝突武器，構成戰爭犯罪和危及國際和平與安全的一八二○號決議案屆滿十年、揭發性虐待、性侵害與性騷擾的#MeToo運動屆滿一年之際，諾貝爾和平獎委員會說，唯有認可女性及其在戰爭中的基本權利與安全，世界才會更為和平。

六十三歲的穆克維格協助與捍衛國家長年內戰中的性暴力受害者廿載，被諾貝爾和平獎委員譽為是致力終結戰爭與武裝衝突性暴力的最重要象徵。穆克維格曾獲聯合國表彰人類和平的「奧洛夫．帕爾梅獎」、歐洲最高人權獎「沙卡洛夫獎」，以及紀念漢城奧運的「首爾和平獎」等國際獎項，其人其事還被拍成紀錄片「修復女人的男人」。

穆拉德 戰爭犯罪受害者與見證人

至於現年廿五歲的穆拉德本身就是戰爭犯罪受害者與見證人，她在二○一四年八月ＩＳ攻下伊拉克北部城鎮辛賈爾後遭擄走，慘遭ＩＳ成員集體性侵與虐待，飽受磨難三個月後僥倖脫逃。諾貝爾和平獎委員盛讚她在代表其他受害者與講述個人所遭受的苦難時，展現非比尋常的勇氣。穆拉德曾於二○一六年名列該年美國時代雜誌百大影響人物之一、出任聯合國「人口走私倖存者尊嚴」親善大使，以及獲頒沙卡洛夫獎。

穆克維格 榮耀獻給面對暴力的女性

被暱稱為「奇蹟醫生」的穆克維格在獲獎喜訊傳來時正在動手術，認為此一榮耀顯示世界正在關注性侵與性暴力，「我要把諾貝爾獎獻給世界所有國家中曾遭衝突傷害與天天面對暴力的女性」。穆拉德對於得獎深感榮幸與謙卑，並希望自己的獲獎能協助性暴力受害女性伸張正義，「我要與所有亞茲迪族人、伊拉克人、庫德族人以及全球各地所有少數民族與所有性暴力倖存者，分享這個獎」。

穆克維格與穆拉德將在十二月十日的諾貝爾獎頒獎典禮中，獲頒金牌、得獎證書與九百萬瑞典克朗獎金。