挺涉性侵大法官 川普諷她只記得喝酒

2018-10-04

〔編譯陳正健／綜合報導〕美國總統川普二日在密西西比州造勢場合上，力挺涉嫌性侵的保守派大法官提名人卡瓦諾，同時竟模仿受害女性、加州巴羅艾托大學教授福特的語氣，嘲諷她的指控含糊其詞，什麼都不記得，「只記得喝了一罐啤酒」，卻導致卡瓦諾的人生「支離破碎」，但此嘲弄引發輿論撻伐。

批指控讓卡瓦諾人生支離破碎

川普在密州紹斯海文（Southaven）的聯邦參議員輔選造勢集會上，刻意模仿福特在參議院的作證說詞，嘲弄她 根本記不清事發當天細節。他以諷刺語氣指稱，「怎麼回家的？我不知道」，「事發在哪個社區？我不知道。那棟房子在哪裡？我不知道。是在樓上還是樓下，在哪？我不知道。但我喝了一罐啤酒，是我唯一記得之事。」

另外，川普也抨擊福特使一個男人的生活「支離破碎」及「精疲力竭」。川普曾稱福特作證時是「非常可信的證人」，但他二日從白宮出發前，就先改口指責福特，稱「對美國年輕男性而言，這是非常恐懼的時刻」，因為現在「證明自己無罪前，你都是有罪了」。

對此，批評者斥責，這般嘲弄正是性侵受害人不敢站出來的原因之一。福特代表律師布隆威契推文回應，福特遭受惡毒、卑鄙且無情的攻擊。福特是勇氣化身，川普是懦弱代表。

在民主黨人及部分溫和共和黨人的施壓下，川普已下令聯邦調查局（ＦＢＩ）偵查此案，但他只給調查人員一週時間，需在本月五日卡瓦諾提名案表決前完成報告。參院多數黨領袖麥康諾指出，每位參議員都會取得一份ＦＢＩ的調查副本。然而，參院司法委員會民主黨議員范士丹批評，給予參議員的時間不夠，無法在表決前細審ＦＢＩ的調查報告。多名證人指控，他們試圖與ＦＢＩ聯絡，希望提供此案資訊，但都徒然無功。福特的律師二日表示，福特早已表明會全力與ＦＢＩ合作，但迄今都未接受詢問，「真是令人不可思議」。