美日制中 釣魚台空域聯合演習

2018-09-29

〔駐日特派員林翠儀／東京廿八日報導〕日本防衛省廿八日公布，航空自衛隊十六架戰機與美軍B52轟炸機，廿七日在東海釣魚台海域的上空進行聯合演習。日本海上自衛隊潛艦才剛在九月中於南海進行演習，這次航自又與美軍進行空中聯合演習，且兩次演習皆由防衛省率先對外公布，日美同盟聯手牽制中國的用意十明顯。

防衛省表示，包括北海道千歲基地、石川縣小松基地及沖繩縣那霸基地所屬的十二架F15戰機及福岡縣築城基地所屬四架F2戰機，與美軍關島基地所屬的一架B52轟炸機，廿七日在東海到日本海上空進行聯合演習，由各基地依序進行編隊飛行。日媒報導，演習的空域包括釣魚台海域上空，機隊還進入了中國片面劃設的東海防空識別圈內。

日本航空和美軍B52曾在去年八月及今年七月於日本海上空進行聯合演習，但這次防衛省首次主動公布，而且日美演習空域為釣魚台海域上空。由於B52可搭載核彈，日媒分析此舉是為了牽制至今仍在釣魚台海空域持續挑釁的中國。

美中兩國貿易戰開打之際，美軍關島基地在本週派遣B52到南海上空，在此之前，日本海上自衛隊在本月中也曾派遣吳基地為母港的潛艦「黑潮」前往南海與三艘護衛艦會合並進行演習，演習地點位於中國劃設的「九段線」內側。十七日演習結束後，潛艦「黑潮」轉往越南金蘭灣停靠訪問。當時防衛省也是首次對外公布潛艦在南海演習的消息。

日本防衛相小野寺五典在廿八日內閣會議後的記者會中表示，展現美日間密切的同盟關係，可以顯示日本有決心也有能力維持此一區域的安定。