妥協梵中協議 教宗直言仍有磨難

2018-09-27

〔編譯周虹汶／綜合報導〕梵蒂岡與中國糾纏數十年的主教任命問題，廿二日宣告達成臨時性協議。天主教教宗方濟各廿五日就這項歷史性進展首度公開發言，強調中國境內天主教會主教的任命，最終決定權仍掌握在他手中；但基於廿二日所簽協議，他坦言未來主教可能人選將由「雙邊對話」產出，但協議總是令人痛苦，目前忠於教宗的「地下教會」屆時依舊難免是「忍受磨難」的一方。他廿六日進一步嘉勉當地子民，於「互信的軌跡」中，「在中國土地上做出富有成效的信仰見證」。

方濟各廿二日出訪波羅的海三國，廿五日在返途機上對記者直言，廿二日協議催生過程逾十年，對主教問題的影響「不止於提名，乃關乎可能人選的對話」，但「教宗任命他們。這是清楚的。」

梵蒂岡廿六日也發佈《教宗方濟各致中國天主教信友及普世教會文告》，表達對中國境內天主教徒的「敬佩之情」：「即使當某些事件對你們特別地不利和困難時，你們依然表現出你們的忠貞、在考驗中的堅定和對天主上智安排毫不動搖的信心」，「這種痛苦的經歷是屬於中國教會和在世上旅居的所有天主子民的靈性寶藏」；另鼓勵梵中各級高層「克服彼此敵對的態度」，「邀請中國領導人一同繼續走對話之路，以增進聖座與『中國人民真正的友誼』。」

主張無神論的中共建政後，除成立中國天主教愛國會與中國天主教主教團（一會一團）管理境內天主教會，還「自選自聖」未經教宗認可的主教，導致不願順從的天主教徒轉入「地下教會」活動。根據臨時協議，教宗是中國天主教徒的領袖，未來中國主教人選將由當地天主教會與中國政府共同協商，再將名單上呈教廷決定。

目前中國天主教徒約一千兩百萬人，當局近數月來除了打壓基督教，也開始迫害處境原本相對較好的天主教徒：除了變本加厲剷平天主教堂等「非法建築」、拆除教堂頂部十字架、取走宗教印刷品並沒收聖物，也關閉教會辦的幼稚園，同時不准大學生、未成年人進入教堂，更禁止網路零售聖經，甚至要求神職人員出賣信徒資料以便當局管控。