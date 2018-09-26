腥聞不斷 美大法官提名人受訪喊冤

2018-09-26

〔編譯周虹汶／綜合報導〕學生時代疑似至少兩度藉酒亂性，面臨兩名女性接連指控，七月初獲美國總統川普提名出任聯邦最高法院大法官的哥倫比亞特區聯邦巡迴上訴法院法官卡瓦諾，廿四日破天荒地偕妻子艾希禮接受川普鍾愛的「福斯新聞頻道」專訪，再次強調畢生不曾性侵他人，否則當時就是「校園話題」。

加州巴羅艾托大學女教授福特指控，五十三歲的卡瓦諾曾在一九八二年的一場泳裝派對中，企圖性侵她未遂。耶魯大學女校友拉米雷斯本月也指稱，卡瓦諾曾在一場新生宿舍派對中，在她面前掏出「寶貝」，旁人還慫恿她「親下去」，她驚嚇推開當下碰到對方性器，感到噁心之餘，也聽到露鳥俠全名，正是當時已成年的卡瓦諾。

卡瓦諾是百年來聯邦最高法院提名人接受媒體訪問的首例。在福斯「和瑪莎．麥卡勒姆聊故事」（The Story with Martha MacCallum）節目中，他否認高中時曾參加過福特所說的「任何派對」，尤其兩人無私交、社交圈也不同，「我從未與福特有過性相關等肢體活動」；或許福特這輩子真的被人侮辱過，但「我從不曾性侵任何人，在中學或其他時期」。至於拉米雷斯所述，「我從沒做過這種事」，「如果這樣的事情發生過，它早就成了校園話題」。

麥卡勒姆也特別問到卡瓦諾何時脫離處子之身，因他自稱高中還是處男，「多年後」才與異性發生性關係。艾希禮則力挺夫婿，自稱「我認識了他十七年」，很了解對方，強調上述指控情節與卡瓦諾本性「不符」。

不過，卡瓦諾高中就讀的馬里蘭州喬治城預科學校（Georgetown Preparatory School）八三年年鑑，卻透露出他年少輕狂的一面：熱愛足球、時常飲酒及在海灘開趴，還是該校足球隊自詡曾征服鄰近天主教女校學生雷內特（Renate Schroeder）的至少十四名「雷內特校友」之一。不過，紐約時報廿四日爆料前，雷內特十四日曾與另外六十四名女性上書聯邦參議院司法委員會，強調她們當年認識的卡瓦諾，是個「舉止磊落且尊重女性」的高中青年。

共和黨目前力拚卡瓦諾任命案在本月過關，卡瓦諾也矢言「不讓虛假指控將我們驅離既定進程」。