美期中選舉前 中拒絕談判

2018-09-24

〔編譯孫宇青／綜合報導〕就在美國和中國二十四日互相開徵新一輪關稅前夕，彭博引述知情人士說法報導，中方已取消近日與美方的貿易談判，且北京內部更已達成共識，在美國十一月期中選舉結束前，不會與美方進行實質談判，使得美中兩國在短期內改善關係的希望更加渺茫。

美國將在美東時間二十四日零時起，對二千億美元的中國商品課徵十％關稅，加上此前祭出的五百億美元關稅懲罰，合計加徵關稅達二千五百億美元，已逼近中國去年出口至美國商品總值的一半。中國也將於二十四日起對美國六百億美元商品加徵關稅，合計已對一千一百億美元美國商品加徵關稅做為報復，相當於去年美國銷中商品總值的七十％。

隨著美中貿易對立加劇，中方二十二日取消國務院副總理劉鶴二十七、二十八日赴美談判，由中階官員團隊先行赴美磋商的計畫也告吹。中方做此決定除因應新一輪關稅威脅外，也是回應美國國務院十九日以中國購買俄羅斯製武器，違反美方對俄國制裁措施為由，向中共中央軍事委員會裝備發展部及其部長李尚福實施制裁。美方步步進逼迫使北京取消談判，甚至拒絕在美國期中選舉前進行實質談判。

隨後，白宮副新聞秘書華特斯（Lindsay Walters）發表書面聲明指出，川普總統與中國國家主席習近平關係良好，雙方團隊持續溝通，「我們仍願意繼續與中方討論，但中方必須確實放棄不公平的貿易行為。」彭博指出，儘管外界對於貿易戰升溫惴惴不安，但美股表現依舊強勁，成為川普捍衛其政策的最大理由。

香港「南華早報」二十三日也以「美中緊張情勢升級」為題報導，美國國防部長馬提斯預定十月二度訪問中國，但在當前情勢下，外界揣測馬提斯此行恐將生變。