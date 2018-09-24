保護閹割版? Google迫員工刪備忘錄

2018-09-24

〔編譯張沛元／綜合報導〕上個月踢爆網路搜尋引擎巨擘Google為重返中國市場而研發「閹割版」搜尋引擎的網路媒體「攔截（The Intercept）」廿二日再度爆料，指稱Google下令員工刪除代號為「蜻蜓」的閹割版Google內部研發計畫的備忘錄。根據該備忘錄內容，Google為重返中國市場而與一家中國企業合作，該中企不僅提供搜尋黑名單，還能片面存取放在台灣的資料庫，蒐集使用者的搜尋歷史等個資。

據報導，這份僅限Google內部流傳的「蜻蜓」計畫機密備忘錄，是由一名參與「蜻蜓」計畫的Google工程師撰寫，內容揭露專為中國設計的閹割版Google將要求使用者先登入再進行搜尋，並將追蹤使用者的位置與其他資訊，還會將使用者的搜尋歷史與匿名Google中國合作夥伴分享。備忘錄還指出，使用者個資會被送到位於台灣的資料庫存放，但Google中國合作夥伴的員工可以「片面存取」這些資料；擴大來說，就是北京當局能夠存取這些資料。

開啟備忘錄 竟被人資部找上門

報導說，該備忘錄起初在本月五日張貼於供員工提出道德疑慮的內部通訊，但隨即被撤除；曾開啟或儲存該備忘錄的員工稍後都被Google人力資源部門找上門，其他員工則被告誡不得分享該備忘錄。三名熟悉內情的消息人士指出，Google高層發現有這份備忘錄存在，以及該公司秘密為中國研發閹割版搜尋引擎的消息在員工間流傳開來後，大為光火。Google人資部還發電子郵件給據信已存取或儲存該備忘錄的員工，命令他們立刻刪除。

備忘錄顯示，Google正在為閹割版搜尋引擎的原型研發安卓（Android）與iOS手機的應用程式（App），強迫使用者先登入才能進行搜尋，使用者的搜尋內容會與其手機號碼連結；中國使用者的活動會被儲存，包括裝置IP位址與點擊的鏈結等；Google在中國的合作夥伴提供敏感字眼的搜尋黑名單（即搜尋後不會有任何結果），如中文的「人權」、「學生抗議」與「諾貝爾」等。

備忘錄聲稱，有至少二百一十五名Google人員參與「蜻蜓」計畫，研發人員根本是在協助中國政府研發監控自己人民的間諜工具。