孕婦吸入空污 懸浮微粒進胎盤

2018-09-17

〔編譯魏國金／綜合報導〕英國研究人員在孕婦胎盤中發現空氣污染的懸浮微粒，首度證實空污微粒會經由血管從肺部抵達胎盤。研究人員指出，胎盤的污染粒子是否會進入胎兒，目前未能得知，「但我們的證據顯示有可能」，而且污染粒子無須進入胎兒才會產生負面效應，該物質只要影響胎盤，就會對胎兒造成衝擊。

英國瑪麗皇后大學的研究人員檢視五名不抽菸產婦的胎盤，她們全都生下健康寶寶。研究人員首先分離出巨噬細胞，該細胞屬於身體免疫系統的一部分，會吞噬諸如病菌與空污粒子等有害物質。接著研究人員透過光學顯微鏡，在三千五百個細胞中發現七十二個暗色粒子，再利用精密的電子顯微鏡檢視這些粒子的形狀，發現它們與在肺巨噬細胞中找到的碳黑粒子近似。

研究人員宮下說，儘管仍須進一步分析才能確認，但「我們想不到它們可能會是任何其他物質…非常明顯就是碳黑粒子」。此前的實驗顯示，懷孕動物吸入的懸浮粒子會經由血管進入胎盤。

前述研究成果十六日發表於巴黎舉行的歐洲呼吸醫學會（ＥＲＳ）大會。大會主席、雅典胸腔醫院戛卡教授指出，這項研究顯示污染影響胎兒的可能途徑，並喚起醫界與公眾對於空污對孕婦傷害的意識。她也呼籲更嚴格的空污標準，因為即使低於目前的歐盟污染限制，胎兒還是有受到傷害的可能。

聯合國兒童基金會執行主任雷克對於空污對嬰兒的危害提出警告，「污染物不僅傷害嬰兒發展中的肺，也可能永久傷害他們發展中的腦部，因此也傷害了他們的未來。」一連串的研究已顯示，空污大幅增加早產、嬰兒出生時體重不足等風險，進而導致終身健康傷害。

在ＥＲＳ大會上發表的另一份研究報告指出，哮喘兒童在十六歲，亦即僅具基本教育後不再升學的機率，是正常者的三．五倍，而在大學期間輟學的比率是正常者的兩倍。兒童哮喘被認定與空污有關。這份瑞典研究的時間長達二十年。