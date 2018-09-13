水門案記者新書揭密 川普曾質問：為何要保護台灣？

2018-09-13

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕四十多年前揭發前總統尼克森「水門案」的美國重量級資深記者伍華德（Bob Woodward），十一日發行新書《恐懼：川普入主白宮》（暫譯），揭發白宮內幕。新書發行首日便在電商鉅子亞馬遜（Amazon）被搶購一空，出版商賽門舒斯特（Simon & Schuster）已宣布再加印一百萬本。

書中寫道，白宮幕僚認為美國總統川普宛如「白痴」，白宮是座「瘋人鎮」；前白宮首席經濟顧問柯恩（Gary Cohn）和前白宮幕僚秘書波特（Rob Porter），為了避免招致不可預測的經濟與外交影響，不得不聯手阻止川普退出美韓自由貿易協定及北美自由貿易協定，柯恩甚至還從川普桌上「偷拿走」一份行政命令。

不過，柯恩和波特十一日發表聲明，指稱伍華德的新書內容「不精確」，但並未具體說明哪些內容不正確，也沒有否認他們曾與伍華德會晤。

直指川普 商人思維處理外交

伍華德在書中寫道，美國空軍去年十月曾在密蘇里州秘密進行暗殺北韓最高領導人金正恩的訓練；川普今年一月在白宮戰情室與幕僚討論南韓議題時，則曾提到台灣。川普當時直接問道：「我們（美國）在朝鮮半島維持大規模軍力，我們得到什麼？我們保護台灣能得到什麼？」書中形容，川普總將議題繞回他所糾結的金錢開銷與派駐軍隊上，反映出商人將本求利的思考模式，就連處理外交事務也是如此。

伍華德還指出，許多美國學者和醫療工作者認同「中國出售的製藥原料掌握美國命脈」。柯恩認為，在貿易戰將中國藥企列為目標，實際上是在給美國「掘墳」，並曾告誡川普只要中國不出口抗生素到美國，即可「摧毀」美國，但川普置若罔聞。曾任高盛投資銀行總裁的柯恩，今年三月辭去白宮經濟顧問一職。