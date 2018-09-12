俄歷來最大規模軍演 中蒙參與

2018-09-12

〔編譯管淑平／綜合報導〕俄羅斯國防部十一日宣布，在遠東地區和太平洋展開代號「東方—二○一八」（Vostok-2018）的大型軍事演習，這場號稱俄國歷來規模最大的軍演，動員俄軍逾三十萬兵力，中國和蒙古也派部隊參演。不過，美國智庫學者認為，軍演規模灌水。

俄國國防部將這次軍演，與一九八一年十萬到十五萬華沙公約組織兵力參與的蘇聯史上最大軍演「西方—八一」（Zapad-81）相提並論，但規模更大。國防部長紹伊古十一日表示，俄軍三十萬兵力、三萬六千輛坦克、裝甲運兵車等裝備、一千架各式飛機和八十艘船艦，「在盡可能接近實戰狀況的條件下（演練）」，「以地域和參演部隊數量而言均屬空前」。「東方」系列演習四年舉行一次，上次規模為十五萬五千人。這次俄軍將出動可攜帶核彈頭的「伊斯坎德」（Iskander）彈道飛彈，T-80、T-90坦克，以及蘇愷34、蘇愷35戰鬥機；海上參演軍艦則配備已用於敘利亞的「口徑」（Kalibr）反艦巡弋飛彈。中國參演兵力約三千兩百人，主要由北部戰區陸、空部隊組成，以及各式裝備車輛千餘台、定翼飛機和直升機三十架。

俄中聯合軍演 警告美歐

這場演習時值美歐持續制裁俄羅斯，俄羅斯干預西方事務的指控，烏克蘭、敘利亞衝突導致莫斯科與西方關係愈加緊繃，以及美國與中國貿易戰加劇，加上中國參與規模也是歷來最大，因此部分觀察家認為，這場軍演顯然是在警告美國和歐洲。

北大西洋公約組織（NATO）日前批評，這場軍演是在「預演大規模衝突」。華府智庫「伍德羅．威爾遜國際學者中心」旗下「肯南研究所」安全專家柯夫曼也認為，這是首見為一場後冷戰全球衝突預演，「測試俄羅斯進行大規模衝突的能力，這類衝突或許會有核武元素」，但他質疑官方公布的參演人數灌水。

「卡內基國際和平基金會」莫斯科中心的中國專家加布耶夫說，這場軍演「向華府釋放訊息：若美國持續推進施壓俄羅斯和施加更多制裁的路線，俄國將會更加堅定地擁抱美國在二十一世紀唯一的戰略競爭者中國」；北京的參與也顯示俄中兩國不再視彼此為軍事威脅。

不過，柯夫曼認為，中國參演與新興地緣政治動態的關聯性，不若兩國在區域上的必然性，尤其俄國的策略是在中俄都有對抗美國、對美國有安全疑慮的基礎上，與中國維持平衡友好，「兩國也都在向美國釋放訊號，即不僅將增加軍事合作，他們各自與美國的問題也正驅使彼此越靠越近，這肯定不符合美國利益」。