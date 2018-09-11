中國打壓基督教 取締北京錫安教會

2018-09-11

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕中國北京市朝陽區民政局九日對北京錫安教會發布《取締決定書》，指稱該教會未經登記，擅自以社會團體名義開展活動，違反《社會團體登記管理條例》相關規定，「依法取締」該教會及其下設機構，沒收「非法宣傳資料」。北京錫安教會牧師金明日十日證實，約六十名公職人員分乘巴士、警車和消防車，九日下午四時三十分在教會敬拜結束後，強行闖入並「關閉」教會，不讓任何信徒再進入教會。

北京錫安教會擁有逾一千五百名信徒，是北京市最大的家庭教會。該教會原有七個禮拜堂，但今年四月起陸續被迫關閉。金明日告訴香港《立場新聞》、德國之聲等媒體，北京當局今年三月以「消防安全」為由，要求在禮拜場所安裝監控設備，但遭教會拒絕，此後教會領袖、一般信眾接連受到房東、居委會、派出所等不同層面的施壓、騷擾與恐嚇，「幾乎一千多位會眾全被找到，包括五年前離開的、剛來一個月的。他們跟會眾說，錫安教會是邪教、反黨、政治不正確、沒有跟政府註冊等等。」

中國當前基督徒人口估計達三千八百多萬。今年二月，中國開始實施新修訂的《宗教事務條例》，各地隨後湧現新一輪打壓基督教浪潮。中國基督教重鎮、估計信徒約五百萬至六百萬的河南省，近來已有多家三自（自治、自養、自傳）教會及家庭教會遭到強拆十字架等粗暴打壓。

香港中文大學神學院院長邢福增指出：「中共看到而且擔心基督教增長太快，於是乎要做點事壓制增長。這反映習近平的意識形態鬥爭，他認為基督教威脅共產黨。」金明日表示，中國的大環境在十九大後劇烈改變，「不只是基督教，伊斯蘭教、佛教、天主教也一樣，整個宗教界再次被政治化，要表達政治忠誠。以前官方不鼓勵但至少默認宗教存在的理由和價值，但現在官方明顯敵視宗教團體，這是我們非常擔心的。」

中國各地的家庭教會領袖形容目前情勢嚴峻，指出當局「其中一些粗暴的舉動，是文革結束以來前所未有的。例如拆毀教會建築的十字架，粗暴干涉基督徒家庭懸掛及張貼十字架等信仰表達，威脅教會加入官方控制的宗教組織，強迫教會懸掛國旗或歌頌國家、政黨等」。至少兩百七十九名教會領袖日前罕見地高調發表連署聲明，強調不會加入官方宗教組織，他們表態「預備承擔一切損失，乃至失去自由和生命」。