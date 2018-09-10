北韓建國閱兵 罕見未秀彈道飛彈

2018-09-10

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕北韓九日舉行閱兵儀式，慶祝建國七十週年。名義上的「國家元首」、最高人民會議常任委員會委員長金永南發表開幕致詞時，強調國家經濟發展目標，但未提及核武。閱兵式期間，平壤也未如往年般藉機展示新型彈道飛彈，也沒有展出洲際彈道飛彈（ＩＣＢＭ），整個儀式都是在較為柔和的氣氛下進行。一般認為，在北韓承諾的無核化進程陷入僵局之際，高調展示攻擊性武器將被視為挑釁，恐將翻轉似已趨緩的朝鮮半島情勢。

金正恩九日上午率領黨政軍高層幹部，前往錦繡山太陽宮謁陵，瞻仰祖父金日成和父親金正日，隨後出席十時在金日成廣場舉行的閱兵式。閱兵式進行約兩小時，展示的武器和軍隊人數都比往年減少，但增加護士、學生等民間團體花車表演的份量。金正恩數度向群眾微笑揮手致意，但全程未發表演說。金永南致詞時則強調，北韓已取得軍事上的地位，現在要致力經濟發展，全程均未提及核武。

綜合各國媒體報導，閱兵式展出的武器包括號稱北韓版「愛國者」飛彈的「閃電五型」地對空飛彈、口徑三百公釐及一百二十二公釐的多管火箭砲、坦克等。此前，北韓曾於二月八日的人民軍建軍七十週年閱兵式上展示「火星十四型」、「火星十五型」洲際彈道飛彈，出動逾一萬名兵力。分析認為，北韓九日未展示彈道飛彈，是為了向國際社會展示平壤實現無核化的誠意。

中國中央電視台報導，金正恩九日告訴栗戰書，平壤正致力於在今年內與美國達成無核化協議。金正恩和美國總統川普六月在新加坡舉行歷史性會面後，兩國談判進程陷入僵局；華府要求平壤具體落實無核化，平壤則希望美國先簽署韓戰終戰協議，保證金氏政權的安全。

金正恩與中國代表同台 展現兩國關係回溫

分析指出，為避免觸怒美國，金正恩選擇放棄展示彈道飛彈等挑釁舉措，而中國派栗戰書代表習近平出席北韓閱兵，則被視為對平壤展現支持，也暗示不與川普為敵。金正恩在閱兵觀禮台上高舉栗戰書的手，向參與閱兵的群眾致意，似乎刻意凸顯中國與北韓關係回溫，但栗戰書相較於面帶微笑的金正恩，表情顯得相對拘謹。

此外，已停辦五年的「大會操」」─包括團體體操和大型舞蹈─九日也在平壤登場，高達十萬人透過旗幟和彩色卡片，配合音樂及舞蹈排列各式圖樣，表達國慶主題「光輝祖國」。大會操表演長達九十分鐘，二○○七年被金氏世界紀錄列為全球最大型體操演出。