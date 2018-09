美日菲陸戰隊 十月南海聯合軍演

2018-09-05

〔編譯茅毅/綜合報導〕「日本經濟新聞」報導,有「日本版海軍陸戰隊」之稱的陸上自衛隊「水陸機動團」,十月將與美國、菲律賓海軍陸戰隊在南海舉行聯合演習,在中國遂行軍事擴張的海域,藉由展現其在離島防衛上的機動性,加強對中國的威懾力。

水陸機動團兵力共二一○○人,以九州長崎縣佐世保市的相浦營區為駐地,自今年三月成軍以來,持續進行陸戰隊的基礎訓練,五月曾在九州鹿兒島縣種子島及其周邊海域,與海上自衛隊實施共同訓練,今夏也在夏威夷與美軍陸戰隊進行小規模聯合操演。

據報導,水陸機動團十月起將開赴南海及西南諸島,陸續與美軍等外國軍隊共同操演。首先登場的將是美、菲兩國於二○一七年首度實施的「海上戰士合作(Kamandag,即Cooperation of Warriors of the Sea)」演習。儘管演訓科目並非離島奪還作戰,而是以救災為主,但一旦日本在南海展現與美菲的合作,仍被視為旨在牽制中國。這項演習的前身乃代號「PHIBLEX」的美菲年度聯合兩棲登陸演習。

緊接著在十月底,水陸機動團將在沖繩縣周邊海域等處,與陸、海、空自衛隊及美國三軍、陸戰隊舉行兩年一度的「利劍(Keen Sword)」聯合演習,美日陸戰隊屆時將進行包括奪回離島在內的訓練。由於海上自衛隊也參演,水陸機動團也考慮實施以搭乘海自運輸艦為移動方式的作戰演習。