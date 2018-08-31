中資狂炒地皮 法農怒喊還地

2018-08-31

抗議中國圈地 大馬法國連環爆

〔編譯陳正健／綜合報導〕繼馬來西亞首相馬哈地禁止中國開發商「碧桂園」炒作大馬地皮後，法國中部安德爾省（Indre）廿九日也爆發反中企抗議風潮，數千農民齊聚在中資購買的土地上播撒草種，象徵性地表達「把土地還給農民」，以抗議中資購買法國土地的「投機行為」。

法國農民聯盟來自各省的數千農民聚集於安德爾河畔沙蒂永鎮附近的小村穆爾（Murs），帶著拖拉機及煙幕彈，舉著寫有「把土地還給農民」的布條示威，高喊「土地屬於農民」的口號。他們相信仰賴土地為生的農民，應該擁有土地使用權，擔心缺乏農地或地價被炒高，將令農業面臨危機，農人生計不保。

農民聯盟發言人皮納特爾抨擊，土地是用來養活農人家庭及生產糧食的，但新地主卻只想獲利，炒作農業及囤積土地。在農民抗議時，一名替中國地主工作的農工，打了一名抗議人士和一名記者的臉部。

抗議農民巴代爾批評，法國北方省份也有類似問題，由於投資者買下大片農地，導致他費盡心力才能買下三公頃土地。他說，鄉村地區就讀農校的許多年輕人嚮往擁有土地，卻因財團把價格炒高以致找不到標的。一些將近退休年齡的農民，因為退休年金太低，加上受到農地價格飛漲誘惑，把土地轉租或分租給大企業。法國農民聯盟指出，許多準農民等著在農村購置土地，但是找不到機會，導致五十％以上農產品都從外國進口。

法國的英文媒體「Worldcrunch」指出，除了中國人，包括法國人自己，以及德國、比利時與荷蘭等其他國家人士也都積極投資法國農地，過去十年已有二十％的法國農地為外國公司所擁有，且該趨勢仍在加速。安德爾省的農民聯盟發言人卡拉梅告訴法新社，這是全球性問題，「問題不在於地主是中國人，法國人自己壟斷烏克蘭與波蘭的農地也一樣令人反感。」

法擬制定外國人購地安全制度

法國總統馬克宏已注意到這現象，今年二月他承諾，將就外國人購買土地制定「安全制度」。法國農業部長特拉維廿九日表示，政府正待國會小組的相關調查報告，將就此提出具體方案。

「Worldcrunch」報導，中國全國政協委員胡克勤的紅陽集團（HongYang，譯音），於二○一四年底至一六年四月間，在安德爾省買下數間農業公司，擁有共一千七百公頃土地。胡克勤亦是中企洛娃集團（Reward Group）董事長，法新社稱該企業在法國中部阿列省（Allier）也買下九百公頃土地。洛娃集團宣稱目標是「將法國穀物放上中國人餐桌」。

在阿列省地區，洛娃集團的收購面臨地方反對，法國共產黨議員迪方雅斥責，中資高出市價的收購扭曲市場，結果造成土地壓力，使年輕農民無法購置土地。胡克勤聲稱在法國擁有八個大型農場。