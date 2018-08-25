三人作證換豁免 川普封口費案難脫身

2018-08-25

〔編譯魏國金／綜合報導〕美國總統川普前私人律師柯恩廿一日出庭認罪，坦承二○一六年總統大選前，他奉川普命令支付兩名宣稱與川普有性關係的女子封口費，頓時使川普捲入競選期間涉嫌犯罪的風暴。美國華爾街日報與浮華世界雜誌廿三日報導，檢方已給予該案證人「美國媒體公司」執行長佩克（David Pecker）及內容長（Chief Content Officer）霍華德（Dylan Howard）豁免，以交換其作證，致使川普處境雪上加霜。

華爾街日報也引述知情人士指出，「川普集團」老臣—財務長韋索伯格（Allen Weisselberg），因年初針對封口費一案出庭作證，也已獲檢方給予豁免。由於韋索伯格在川普當選後，還獲命與川普兩名兒子共同掌控川普集團，此一發展使得川普面臨的壓力愈來愈大。

柯恩承認，與川普交好的佩克提議協助與相關女子達成協議，由他們買下負面故事，然後不予刊載，亦即所謂「套殺」協議。在第一起協議上，佩克等人安排旗下的國家詢問報支付十五萬美元，買斷前花花公子玩伴女郎麥克道格與川普的緋聞故事。在另一協議上，柯恩透過中間人，支付成人片女星「狂暴丹尼絲」十三萬美元，要求她對緋聞噤聲。

據浮華世界報導，佩、霍兩人已證實柯恩的說詞。美聯社報導，佩克將封口費以及協議等文件存放在一具保險箱內，但在華爾街日報選前披露有關麥克道格的協議後，相關文件反而變為不利證據，在川普就職前，佩、霍兩人取出文件，目前不清楚文件是否遭銷毀。

紐約大學法學教授古德曼指出，豁免協議的時間點是關鍵，如果是在早先，檢方可能單純想控告柯恩，但若是在近期，顯示檢方已鎖定川普，「總統恐難高枕無憂」。