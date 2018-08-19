委內瑞拉抗通膨 明起新鈔砍5個零

2018-08-19

〔編譯孫宇青／綜合報導〕為了因應惡性通膨，委內瑞拉總統馬杜羅宣布一系列新措施，包括新貨幣「主權玻利瓦」（sovereign bolivar）將從二十日起開始流通，面額比原有貨幣少五個零，同時最低工資也將調升三十三倍。然而，經濟學家警告，由於財政狀況不穩定，新措施恐怕只會加速惡性通膨。委國民眾近日已紛紛擠爆商店、加油站搶購物資，顯然對新貨幣缺乏信心。

受國際油價下跌及國內原油開採量減少影響，石油出口佔國家收入九十六％的委內瑞拉，已連四年經濟衰退，財政赤字達國內生產毛額（ＧＤＰ）二十％，外債飆破一千五百億美元，物價飛升且食物和藥品短缺，交通、電力和供水等公共服務時常停擺，國際貨幣基金（ＩＭＦ）更預測，委國今年通膨率將達百分之一百萬，經濟狀況幾近崩盤。總統馬杜羅將這一切歸咎於美國及政敵策劃的「經濟戰爭」。

前總統曾砍3個零也無效

在現行貨幣「強勢玻利瓦」持續貶值下，馬杜羅十七日宣布，新鈔「主權玻利瓦」將劃掉「五個零」，最大面額為五百主權玻利瓦，等同五千萬強勢玻利瓦，黑市價格約為八美元（約二四九元台幣）。然而前總統查維茲○八年下令發行幣值少三個零的強勢玻利瓦，仍難阻惡性通膨。

經濟學家預估，新制上路後恐將出現商家混淆不清、銀行系統不堪負荷等狀況，加上財政紊亂及缺少資金來源，消費者和私人企業未來數日都將一頭霧水，委國也將迎來更劇烈的惡性通膨，主權玻利瓦也可能在「數月內」重蹈覆轍。

馬杜羅另宣布，將提高營利事業所得稅、銷售稅從四％增至十六％，每月最低工資也將調升三十三倍，達到一千八百主權玻利瓦。這是委國今年第五度提高最低工資，但若以黑市匯率計算，僅相當於三十美元（約九三二元台幣）。馬杜羅指政府將協助企業吸收衍生的財務負擔，但經濟專家指委國政府資金拮据，且公債被認定違約，直言民眾薪水將繼續變薄，企業也將苦於增稅和工資上漲。

馬杜羅還稱要把工資、物價和退休金，釘住今年二月宣布發行、尚未流通的虛擬貨幣「石油幣」（Petro）。他期盼石油幣與單一「浮動」匯率掛勾，指一石油幣等於三千六百主權玻利瓦，即六十美元。馬杜羅稱委國石油蘊藏量就是石油幣的後盾，希望藉石油幣規避美國制裁，並聲稱三月底截止預購時已賣得五十億美元，但五個月以來外界仍不清楚如何運作，國際募資網站ICOindex.com甚至將石油幣評定為「詐騙」。