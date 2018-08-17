疑為中共機構 又有美大學關閉孔子學院

2018-08-17

〔編譯周虹汶／綜合報導〕中國「孔子學院」在美國遭質疑為外國代理人，繼美國賓州州立大學、芝加哥大學等一流學府四年前搶先關閉校內孔子學院，北佛羅里達大學（ＵＮＦ）校方十四日也宣布明年二月跟進。

美國佛州共和黨籍聯邦參議員暨「國會及行政當局中國委員會」主席魯比歐今年公開點名中國教育部國家漢語國際推廣領導小組辦公室旗下「孔子學院」實為中國共產黨用來鞏固政權的宣傳機構後，聯同多位國會議員三月提出《外國影響力透明度法案》，要求以辦學之名行「外國代理人」之實的中國「孔子學院」向美國司法部登記。

孔子學院二○○四年起於全球激增，在美國即設百餘間，名義上是中國官方出資與外國夥伴大學合作的語言文化機構。魯比歐二月和五月也兩度致信佛州諸大學，力促切割孔子學院。而一四年才讓孔子學院進駐校園的ＵＮＦ校方，十四日以孔子學院活動與ＵＮＦ使命及目標不符為由，宣告明年二月將之關閉，特依合約提前六個月預告，屆時將把未用資金全數返還。對此，魯比歐表示歡迎，並呼籲佛州其他大學跟進；中國政府則尚無具體回應。

中美關係除近來貿易戰升級，美國政府對孔子學院的疑慮，十三日也透過美國總統川普當天簽署後生效的《二○一九財政年度國防授權法》進一步反撲：明文禁止國防部提供的資源，用於孔子學院的語言課程計畫；設有孔子學院的大學院校旗下所有中文課程，也不能使用國防部資金。