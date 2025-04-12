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    搭機手續有望迎來重大改變！不用辦理報到和登機證

    國際民用航空組織（ICAO）計劃發展數位旅行憑證，徹底改變搭機手續。桃園機場示意圖。（資料照）

    國際民用航空組織（ICAO）計劃發展數位旅行憑證，徹底改變搭機手續。桃園機場示意圖。（資料照）

    2025/04/12 16:49

    吳裕堯／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕負責制定全球航空政策的聯合國機構「國際民用航空組織（ICAO）」，計劃發展「數位旅行憑證（digital travel credential）」來徹底改變搭機手續，未來不用辦理報到和登機證就可直接去機場登機，最快可能會在3年內開始實施。

    《衛報》報導，旅客目前仍需要去機場櫃台或網路報到取得登機證，不過，一旦採用了數位旅行憑證，民眾購買機票後就能在手機下載「旅程通行證（Journey Pass）」，若航班有任何變動就會自動更新。

    除此之外，民眾還可以將護照資料上傳到手機裡，到機場後只需要透過臉部辨識就能搭機，完全省去報到作業和登機證。旅遊科技公司Amadeus產品管理總監維亞萊（Valérie Viale）透露，這將是航空業50年來最大的變化，上一次要回推到電子機票開始採用的時候。

    維亞萊說，為了進行這項改革，機場的基礎設備必須升級，包括加裝臉部辨識系統、能夠讀取數位旅行憑證的儀器，至於有關隱私洩露等方面的擔憂，Amadeus已開發出資料被讀取15秒內就會刪除的技術。

    另外，旅客因為不可抗力因素導致航班延誤並錯過轉機航班，旅程通行證也能夠自動更新轉換成新的轉機班次。維亞萊指出，各個航空公司的系統原本都是孤立的，但未來將能夠聯繫起來讓旅程通行證達成動態更新。

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