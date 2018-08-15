AI診斷眼疾 準確率逼近95％

2018-08-15

〔編譯周虹汶／綜合報導〕Google四年前收購並於同年開發「阿法圍棋（AlphaGo）」軟體的英國人工智慧（AI）公司「DeepMind」，十三日宣告已讓旗下AI科技成功跨足醫療領域，聲稱其診斷人類眼疾的準確率高達九十四．五％，與人類頂尖專家不相上下，可望協助隨全球人口老年化而增加的眼疾病患提早揪出問題，進一步成為未來節省 龐大醫療資源的健康小尖兵。

可研判黃斑部病變

DeepMind與英國知名摩爾菲德眼科醫院（Moorfields Eye Hospital）十三日合作發表於國際期刊《自然（Nature）》的研究成果顯示，其AI技術憑藉兩年來以數千件「眼底光學斷層掃描儀（OCT）」成像結果累積的演算規則，判斷千名患有眼疾的受測者眼部情況，並將狀況分成緊急、半緊急、例行、觀察等四大類，與眼科醫師和驗光師各四名一較高下；結果，AI與兩名世界頂尖視網膜專家的錯誤率皆為五．五％。除了九十四．五％的高準確率外，它研判出可致視力受損的老年性黃斑部病變（AMD）等五十餘種眼部問題，也提出最適當的醫囑建議，還優先處置病情最危急的患者。

研發團隊表示，前述AI技術不僅適用於當前試驗所用的OCT設備規格，也可應用在日後更新的硬體技術上，故可望未來進化為全球眼科檢查的利器。因以OCT成像結果診斷眼疾，對醫生而言耗時傷神；而隨著全球人口老年化，眼疾已可預見更為普遍的情況下，若能早期發現早期治療，將有助節省龐大醫療資源，已成AI未來介入的利基。

事實上，DeepMind創辦人哈薩比斯（Demis Hassabis）等人投資的英國「巴比倫健康（Babylon Health）」問診網AI六月即已傳出捷報。在此之前，美國加州大學舊金山分校、柏克萊分校和貝斯以色列女執事醫療中心（BIDMC）三月更已聲稱，其AI分析心臟超音波掃描結果比醫生來得有效率且更精準。

真假心臟病 AI幫忙分辨

歐洲緊急號碼協會（EENA）則準備今年九月至明年四月擴大試用丹麥公司「Corti」的AI技術，其可識別來電呼救者真為心臟病發作或惡作劇，正確率高達九十五．三％，遠高於人類的七十三．九％。