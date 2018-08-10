癌炎分不清 日找出自體免疫胰臟炎病因

2018-08-10

〔編譯茅毅／綜合報導〕日本京都大學名譽教授千葉勉所率的研究團隊，找出「自體免疫性胰臟炎（ＡＩＰ）」的病因和發病機制，即人體內一種自體抗原（或稱自體抗體）錯誤地攻擊維持胰臟功能的「laminin 511」蛋白質。此一發現將有助該病的診斷與治療，該論文八日登載在美國「科學轉譯醫學（Science Translational Medicine）」期刊。

由於成因不明、療法迄未確立且需長期療養，日本厚生勞動省將ＡＩＰ列為「指定難病」之一，全日本的患者約五千到一萬人。症狀為腹痛及黃疸、眼腫、糖尿病等，藥物雖能控制症狀，但目前仍無法根治，已知患者血液中的免疫球蛋白（IgG）亞型之一的「IgG4」會升高。

研究團隊把ＡＩＰ患者血液裡的各種抗體注射到實驗小鼠體內，確認其中一種抗體會引起老鼠的胰臟發炎，該抗體會破壞胰腺細胞周圍名為laminin 511的細胞外基質（ＥＣＭ）蛋白質。為確認是這種蛋白質受攻擊後才引發ＡＩＰ，研究團隊再把laminin 511注入其他小鼠體內，結果發現小鼠生成抗體，並對laminin 511進行攻擊而引發ＡＩＰ的症狀。

ＡＩＰ不易確診，主因是症狀及電腦斷層掃描的影像類似胰臟癌，有時還可能被誤診為胰臟癌。若胰臟癌被當成ＡＩＰ，患者恐因此延誤病情，一旦誤用類固醇治療，病情恐更加惡化。若ＡＩＰ被誤診為胰臟癌，接受手術切除的病患則「白挨一刀」。

研究團隊指出，醫師藉由注意患者胰臟laminin 511的變化，就容易正確診斷出ＡＩＰ。日本關西醫科大學教授岡崎和一表示，釐清ＡＩＰ發病機制，意義重大，未來可望發明對症下藥的新療法。