網路封鎖10年 中國新世代無感

2018-08-09

〔編譯陳正健／綜合報導〕中國過去十年來封鎖谷歌（Google）、臉書（Facebook）、推特（Twitter）、Instagram及維基百科（Wikipedia）等數千個外國網站，提供相同功能的中國媒體也受到嚴格審查。紐約時報報導，中國許多年輕人如今根本不知谷歌、臉書等西方網站，與世界其他地方產生鴻溝。許多人在習慣本土手機軟體和線上服務後，開始對網路審查內容無感，使北京得以建立一套與西方自由民主制度抗衡的替代價值體系。

紐時指出，中國正將網路審查模式擴散至越南、坦尚尼亞及衣索比亞等國家，顯然與二○○○年時任美國總統柯林頓聲稱，網路發展將使中國成為像美國一樣的開放社會的期許相左。

另外，對美國及其他西方網路巨擘而言，在龐大中國市場取得一席之地的希望，也正逐漸成為白日夢。在中國國家主席習近平治下，中共表明將嚴格控管意識形態，當局今年上半年已關閉或吊銷逾三千個網站執照。儘管如此，美國網路大廠仍不斷嘗試，例如Google近日傳出正為了重返中國市場，研發一套「閹割版」的手機搜尋引擎。

然而，即使西方手機軟體和網站進入中國，也可能受到年輕人冷落。北京大學與史丹福大學兩名經濟學家，在一項為期十八個月的研究中，給予北京兩所大學近一千名學生可繞過審查的免費工具，卻發現近半數學生並未使用，而使用的學生中幾乎沒人瀏覽遭到封鎖的國外新聞網站。

此前，一九八○年代出生的網路作家韓寒，曾質疑中國政治制度和傳統價值觀，其書籍銷量達數百萬冊，在新浪微博上擁有四千多萬粉絲。然而，現在十幾二十歲的年輕人不再有此批判態度，現年三十五歲的韓寒如今也只在微博上張貼製作電影及賽車等私事。

騰訊今年三月所做的調查顯示，一萬多名二○○○年後出生的用戶裡，有近八成認為中國正處於歷史上最好時刻，對自己的未來感到非常樂觀或較樂觀。喜歡打籃球的文聖堅說，他知道谷歌、臉書、推特和IG，但父親朋友告訴他，這些網站被封鎖是因某些內容「不適合中國特色社會主義發展」。他說，「我不需要它們」。