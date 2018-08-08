俄媒酸一帶一路︰中國撒錢惹人厭

2018-08-08

中亞民眾 怕中國佔領家園

〔編譯孫宇青／綜合報導〕中國近年大力推廣「一帶一路」倡議，金援發展中國家推動基礎建設，進而拓展國際影響力，卻一直被質疑是債務陷阱。親中的俄羅斯主流報紙「獨立報」近日罕見酸中國，指稱中亞國家雖獲中國大力投資，當地民眾卻普遍認為中國企圖「佔領」他們的家園，直言中國愈是「大撒幣」，反中示威、厭中情緒就更強烈。

該報以大篇幅報導指出，哈薩克、吉爾吉斯、烏茲別克、土庫曼、塔吉克等中亞五國石油、天然氣等資源豐沛，但礙於前蘇聯時代戰略分工，普遍缺乏工業、基礎建設根基。從工業往第三產業轉型的中國，遂向上述五國挹注資金，推動鐵路、公路、油氣管道建設，並視該區域為「一帶一路」戰略開展的中心。然而，相關建設卻被當地人批評為「滋生腐敗、破壞生態環境」。

文中引述哈薩克社會學家的報告指出，二○○七年時，當地社會對中國移民反感者佔十八％，一二年上升至三十三％，去年更飆升至四十六％。原先只有哈薩克和吉爾吉斯的反中情緒較為強烈，卻在短短十年間擴散到整個中亞，從宗教到民族等層面皆然，已是中亞各國民意的一環。民眾對政府積欠中國高額債務感到不滿，也質疑中國的貸款可能與當地的貪腐掛勾，包括砸錢解決稅務等障礙，甚至擔心可能危及國家主權完整。

這股愈來愈常見的反中浪潮，還被中亞各國權貴階級利用，企圖在政治鬥爭中取得上風。例如，一方面打出「中國牌」批評政府出賣國家利益，另一方面又在中國為順利推動建設項目而行賄時，收取中國提供的好處。文中形容，反中情緒儼然變成有利可圖的生意和商品，中亞各國政客已懂得利用這項工具發財致富，甚至在不久的將來，還可能成為國際地緣政治角力的籌碼。

中國插旗中亞 威脅俄利益

值得注意的是，這篇文章並非來自中亞各國媒體，而是由幾乎受控於政府的俄媒發表，這也使得文章的背景引發聯想。事實上，分析家指出，中國在中亞擴大影響力嚴重威脅俄國在當地的利益，尤其「一帶一路」倡議與俄國的「歐亞經濟共同體」幾乎無法相容。不過，也有報告指出，中俄兩國其實各有盤算，但雙方都不重視中亞的民主法治發展，更不會使當地的腐敗情況減少。