強化網狀化作戰力 日擬引進電戰機

2018-07-30

〔編譯茅毅／綜合報導〕日本「每日新聞」二十九日報導，鑑於中國和俄羅斯推動網狀化作戰（ＮＣＷ），日本為強化對中、俄的威懾能力，考慮引進可干擾敵方雷達與通信的電子作戰機。若由日方自行研發，以改造其自製C-2軍用運輸機和民航機的方案呼聲較高。

目前，日本航空及海上自衛隊僅擁有電子情報蒐集機，以及在演訓時模擬對自衛隊飛機進行電波干擾的電戰訓練支援機，尚未設想到主動對敵軍發動電波干擾。儘管空自的生力軍F-35匿蹤戰機具相當電戰能力，但防衛省認為，增添更高性能的電戰機有其必要。

在現代戰爭中，將飛機、艦艇、火砲、單兵等武器網絡化，組成「接戰網絡」，以及運用雷達、衛星、無人機等感測器組成「感測器網絡」，讓我軍內部、甚至我軍與友軍間可即時共享敵軍動態的情報，藉由聯合作戰提升攻防效率的網狀化作戰，正成為主流。

由於擔心電戰機遭受攻擊，防衛省目前擬引進從敵方飛彈射程外遂行電波干擾的距外（standoff）電戰機。防衛省也正著手研究在空射型飛彈上加裝電子干擾裝置的可能性，俾便從遠方對敵軍施以電波干擾。

傳川普放棄北韓無核三原則

另一方面，「朝日新聞」二十九日引述美國政府消息人士報導，美國川普政府已於七月上旬通令內部，別再使用此前高層官員曾口徑一致的「完全、可驗證且不可逆的無核化（ＣＶＩＤ）」三原則，被視為顧慮朝方感受所做的轉彎。

國務卿龐皮歐六月初還重申ＣＶＩＤ原則，六月十二日在川金會後的共同聲明中已不見ＣＶＩＤ，只剩「ＣＤ」。接著，川普二十一日在內閣會議中則使用「全部（total）的無核化」。

龐皮歐本月五日訪問北韓時，則推文寫道「最終、徹底且可驗證的無核化（ＦＦＶＤ）」與「ＦＦＤ」。二十五日在聯邦參議院外交委員會中，就有議員質疑龐皮歐為何不再說ＣＶＩＤ。